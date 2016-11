21-Jährige von Navi über einen Abhang gelotst

Bitte, rechts abbiegen!

© Polizei

Erst verpasste eine 21-Jährige in der Nacht zum Montag die letzte Ausfahrt auf einer Bundesstraße und dann vertraute sie ihrem Navi blind. Der Weg zur nächsten Ausfahrt hatte es in sich.

In der Nacht zu Montag hatte eine Autofahrerin aus Dannenberg laut Polizeibericht die letzte Ausfahrt der neuen Bundesstraße 3 in Altencelle verpasst.

Die junge Frau war gegen 0.30 Uhr mit ihrem Audi A5 auf der Ostumgehung in Richtung der Bundesstraße 214 unterwegs. Allerdings musste die 21-Jährige, nach Ansicht der Polizei, offenbar die zahlreichen Warnbaken an der Strecke ignoriert haben, die eine letzte Ausfahrt kenntlich machen. Denn, an einer Überführung wird hier noch gebaut.

So fuhr die Frau mit ihrem Auto bis zum Ende der Straße, das durch einen aufgeschütteten Erdhügel markiert ist. An dieser Stelle meldete sich jedoch das Navigationsgerät im Audi zu Wort. Das Gerät empfahl der jungen Frau am Steuer nach rechts zur nächsten Ausfahrt abzubiegen. Die 21-Jährige vertraute dem Navi blind und fuhr mit dem Audi den Abhang herunter. Am Fuße der Böschung blieb jedoch der Wagen im unbefestigten Untergrund stecken.

Allerdings hatte die Autofahrerin Glück bei der Irrfahrt: Ein Abschleppunternehmen stellte das unbeschädigte Auto wieder auf die Fahrbahn.

