In Mainz

Die bundesweit erste Ampel mit roten und grünen Mainzelmännchen geht am Mittwoch in Mainz in Betrieb.

Mainz (dpa) - Mainzelmännchen sind Kult. Die neue Ampel soll den kleinen Männchen nun ein Denkmal setzen und in ihrer Heimat Mainz Fußgängern den sicheren Weg zwischen der Fußgängerzone und dem Bahnhof weisen.

Die kleinen Trickfiguren Anton und Berti, Conni, Det, Edi und Fritzchen dienen sonst dem ZDF zur Trennung zwischen Werbespots.