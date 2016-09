Das sind die besten Autos für Familien

2016

Kombi, Van oder SUV? Die Auswahl an Familienautos ist riesig. Doch welches Modell taugt wirklich etwas? Wer unsicher ist, sollte einen Blick auf die „Familienautos des Jahres 2016“ werfen.

Leser der Zeitschriften „Auto Straßenverkehr“ und „Eltern“ haben in sieben Kategorien zum vierten Mal das „Familienauto des Jahres“ gewählt. Zur Wahl standen insgesamt 148 Vans, SUV und Kombis mit mindestens 400 Litern Kofferraumvolumen. Gekürt wurden jeweils ein Gesamt- und ein Importsieger. Bis auf drei Ausnahmen sind die ersten Plätze fest in der Hand des Volkwagen-Konzerns.

Die Top Familienautos

Bei den Fahrzeugen bis 15.000 Euro siegte der Skoda Fabia Combi. Bezeichnenderweise gibt es in dieser Preisklasse nur Fahrzeuge von ausländischen Herstellern. Bei den zwischen 15.000 und 20.000 Euro teuren Autos trug der Skoda Octavia Combi ebenfalls sowohl den Sieg in der Import- als auch in der Gesamtwertung davon – trotz deutscher Konkurrenz.

In der Preisklasse bis 25.000 Euro lagen der VW Touran (Gesamtsieg) und der Toyota Avensis Touring Sports (Importwertung) vorne, bis 30.000 Euro der VW Multivan und der Skoda Superb Combi. Die baugleichen Modelle VW Sharan und Seat Alhambra machten bei den Fahrzeugen zwischen 30.000 und 35.000 Euro das Rennen. Audi Q5 und Volvo XC60 hießen die Sieger in der Preisklasse bis 40.000 Euro sowie Audi A6 Avant und Volvo V90 in der Kategorie über 40.000 Euro.

Auffällig: Unter allen Top-5-Platzierungen sind mittlerweile mehr als ein Drittel SUV und Geländewagen.

Was darf ein Familienauto kosten?

Im Schnitt planen Familien 24.820 Euro für einen Neu- oder Gebrauchtwagen auszugeben, so ein weiteres Ergebnis einer Umfrage im Rahmen der Leserwahl. Damit erhöht sich das Budget für den Autokauf im Vergleich zum Vorjahr um 1400 Euro. Für einen Neuwagen sind Familien sogar bereit, bis zu 30.700 Euro zu zahlen.

Wichtigste Kriterien für ein Familienauto

Die wichtigsten Kriterien für ein gutes Familienauto sind für 88 Prozent der Befragten ein großer Kofferraum, ein gutes Platzangebot im Innenraum (77 Prozent) und Sicherheit (76 Prozent). Einen sparsamen Motor wünschen sich 63 Prozent und niedrige Unterhaltskosten 59 Prozent.

Preisklasse Gesamtsieger Importsieger bis 15.000 Euro Skoda Fabia Combi 15.000 Euro bis 20.000 Euro Skoda Octavia Combi bis 25.000 Euro Volkswagen Touran Toyota Avensis Touring Sports bis 30.000 Euro Volkswagen Multivan Skoda Superb Combi 30.000 Euro bis 35.000 Euro Volkswagen Sharan Seat Alhambra bis 40.000 Euro Audi Q5 Volvo XC60 über 40.000 Euro Audi A6 Avant Volvo V90 Cross Country.





