Inder zahlt acht Millionen Euro für Kfz-Kennzeichen

Das Kennzeichen "Dubai 5" ist Balwinder Sahani acht Millionen wert.

Buchstaben und Zahlenkombinationen haben für viele Autofahrer eine besondere Bedeutung. Nun hat sich ein Geschäftsmann ein Wunschkennzeichen einiges kosten lassen.

Seine Begeisterung für einstellige Autokennzeichen hat sich ein in Dubai lebender indischer Geschäftsmann einiges kosten lassen: Balwinder Sahani, Geschäftsführer eines Immobilienunternehmens in dem Emirat, sicherte sich bei einer Auktion für umgerechnet acht Millionen Euro das Schild mit der Nummer fünf, wie die Zeitung "Gulf News" am Sonntag berichtete.

Nummernschilder sammeln

"Ich habe bisher zehn Nummernschilder gesammelt und ich würde gerne noch mehr haben", sagte Sahani. Das Kennzeichen "Dubai 5" will er standesgemäß an einem seiner Rolls-Royce befestigen. Im vergangenen Jahr hatte er nach eigener Aussage bereits das Kennzeichen mit der Nummer sechs ersteigert.

Der Zeitung zufolge nahmen 300 Bieter am Samstag an der Versteigerung teil, bei der 80 besondere Nummernschilder angeboten wurden. Solche Auktionen werden in Dubai alle zwei Monate organisiert und sind ein beliebter Treffpunkt für die Millionäre der Stadt.

