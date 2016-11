Standesgemäß! Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet

Los Angeles Motor Show

Hochflorige Fußmatten, Leder und Edelholzfurnier - wer braucht da noch ein Dach? So etwas in der Art muss sich wohl die Marke Mercedes-Maybach gedacht haben und präsentiert nun sein erstes Cabrio.

Das Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet ist ein neues Topmodell der Luxusmarke. Open-Air-Feeling inklusive. Das Cabrio basiert auf der offenen S-Klasse ist allerdings, laut Mercedes, an Maybach Merkmalen zu erkennen. Zum Beispiel an den Stoßfängern an der Front, Chromedetails und das „unauffällige“ Maybach-Emblem auf dem Kotflügel. Obendrein steht das Cabrio auf 20-Zoll Maybach Schmiederädern in Bicolor-Ausführung. Das Maybach-Logo wird übrigens zur Begrüßung beim Öffnen der Türen auf die Straße projiziert.

Für den Antrieb im Mercedes-Maybach S 650 Cabriolet sorgt ein 6,0-Liter großer V12-Motor mit einer Leistung von 630 PS (463 kW). Im Frühjahr 2017 rollt das Maybach-Cabrio zu einem Preis von 300.000 Euro auf den Markt. Wer einen in seiner Garage parken möchte, muss sich allerdings schnell entscheiden. Von dem Luxus-Cabrio soll es nur 300 Exemplare geben.

Swarovski-Scheinwerfer und exklusive Reisetaschen gehören unter anderem beim Mercedes-Maybach zur Serienausstattung.

Im Lieferumfang jedes Mercedes-Maybach Cabriolet ist ein Car Cover aus hochwertigem Stoff in Verdeckfarbe mit Rautensteppung und gesticktem Maybach‑Emblem und Schriftzug auf der Motorhaube enthalten, schreibt Mercedes in einer Pressemitteilung. Einen passenden Schlüsselanhänger und eine Urkunde, die Mercedes-Chef Dr. Dieter Zetsche unterschrieben hat, gehören demnach auch dazu.

Mercedes-Maybach S 650

Zylinder Zahl/Anordnung 12/V Hubraum (cm3) 5980 Nennleistung (kW/PS bei 1/min) 463 (630) bei 4.800-5.400 Nenndrehmoment (Nm bei 1/min) 1.000 bei 2.300-4.300 Kraftstoffverbrauch NEFZ (l/100 km) kombiniert 12 CO2-Emission kombiniert (g/km) 272 Effizienzklasse F 0-100 km/h (s) 4,1 Höchstgeschwindigkeit (km/h) 250

Rubriklistenbild: © Mercedes