Extrem mobil! Arbeitsplatz auf vier Rädern 

Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Nissan hat sich darüber Gedanken gemacht und präsentiert nun ein wirklich mobiles Büro. Das Pendeln zum Job ist mit dem Nissan e-NV200 Workspace jedenfalls vorbei.

Eichenholzboden, Panoramadach und Designerstühle - die Ladefläche beim Nissan e-NV200 Workspace verströmt auf den ersten Blick Büro-Atmosphäre.

Aber, das ist noch lange nicht alles: Der Lieferwagen hat alles an Bord, was ein Büro-Mensch so braucht: Computer mit Touchscreen, Internet, Stifte und sogar eine Kaffeemaschine. In einem kleinen Kühlschrank bleibt die Milch frisch.

Frische Luft

Bei schönem Wetter lassen sich die beiden Schiebetüren und das Heck öffnen. Mit einer herausziehbaren Plattform vergrößert sich obendrein bei Bedarf der Außenbereich. Für kurze Wege in der Stadt ist ein Klapprad in der Hecktür untergebracht.

Flexibles Arbeiten

Den Arbeitsplatz auf vier Rädern hat Nissan gemeinsam mit dem britischen Designer Studio Hardie entwickelt.

+ Landschaft, statt weiße Wände: Ist das Wetter schön, heißt es bei dem Transporter einfach Türen auf. © Nissan Hinter dem Nissan e-NV200 Workspace steht vor allem ein Gedanke: Einen Arbeitsplatz für die Zukunft zu finden, der günstig, aber auch flexibel ist. Immobilienpreise in vielen Metropolen sind teuer und steigen permanent. Viele Firmen haben feste Arbeitsplätze, um Kosten zu sparen, für ihre Mitarbeiter schon abgeschafft. Der Trend zum sogenannten „Hot-Desking“ (übersetzt: heißer Schreibtisch) nimmt zu.



Für Arbeitnehmer fällt mit dem Nissan e-NV200 Workspace das lästige Pendeln zur Arbeit flach. Das spart Zeit, Geld und Nerven.

Der ausgebaute Elektro-Transporter scheint eine Lösung für das Arbeitsplatz Problem zu sein. Am Bordstein oder einfach in der Landschaft können Arbeitnehmer überall einfach ihren Arbeitsplatz aufschlagen.

Noch ist der Transporter ein Konzept, doch vielleicht zeigt der Nissan e-NV200 Workspace wohin die Reise in der Arbeitswelt geht.

