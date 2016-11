Andrea Kathrin Loewig zeigt neue Beziehung nun auch öffentlich

„Möchten gemeinsam auf Veranstaltungen“

Berlin - Andrea Kathrin Loewig hat der Öffentlichkeit ihre neue Liebe bisher vorenthalten. Doch das hat nun ein Ende.

„In aller Freundschaft“-Star Andrea Kathrin Loewig (50) will ihren Lebensgefährten, den Architekten Andreas Thiele, nicht länger vor der Öffentlichkeit verstecken. Sie seien als Paar nun so sehr zusammengewachsen, „dass wir auch gemeinsam auf Veranstaltungen gehen möchten“, sagte Loewig in einem Interview der Bild-Zeitung vom Montag.

„Wenn man sich kennenlernt, ist das ein Prozess wie bei einer kleinen Pflanze, die wachsen muss. Wir wollten nicht, dass das durch öffentlichen Rummel zerstört wird“, erklärte die Schauspielerin die Heimlichtuerei in der Vergangenheit. Nach Bild-Informationen sind Loewig und Thiele seit zwei Jahren ein Paar und am Wochenende bei der Hope-Gala Dresden erstmals gemeinsam aufgetreten.

Seit 1999 spielt Loewig in der erfolgreichen ARD-Arztserie „In aller Freundschaft“ die Rolle der Chefärztin Dr. Kathrin Globisch. Loewig ist Mutter einer achtjährigen Tochter.

