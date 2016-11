Daimler-Chef Zetsche: Heimliche Hochzeit am Tegernsee

Nur Freunde und Familie eingeladen

Im Kreise seiner engsten Freunde und der Familie hat Dieter Zetsche am Samstag seine Anne (r.) geheiratet.

Stuttgart - Nur engste Freunde und die Familien waren eingeweiht: Daimler-Chef Dieter Zetsche hat am Samstag seine Lebensgefährtin Anne am Tegernsee geheiratet.

Daimler-Chef Dieter Zetsche (63) hat seine Lebensgefährtin Anne geheiratet. Die Trauung fand am vergangenen Samstag am Tegernsee statt, wie das Magazin „Bunte“ berichtete. Ein Daimler-Sprecher bestätigte die Informationen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur.

Dem Magazin zufolge wussten nur engste Freunde und die Familien der beiden von dem Termin. Zunächst gab es nach Informationen des Blattes eine standesamtliche Trauung, danach wurde in der kleinen evangelischen Christuskirche geheiratet.

