Dieses Geschenk rührt Lady Gaga zu Tränen

Emotionaler Superstar

+ © AFP Lady Gaga ist momentan auf Werbetour für ihr neues Album „Joanne“. © AFP

Tokio - Einen Superstar wie Lady Gaga bringt so schnell nichts aus der Fassung - könnte man meinen. Doch jetzt hat die Sängerin das Gegenteil bewiesen: Sie freute sich so sehr über ein Geschenk, dass sie weinen musste.

Ein geschenkter Kimono hat Lady Gaga in Tokio zum Weinen gebracht. Der US-Popstar bekam am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in der japanischen Hauptstadt einen Haori geschenkt - eine Art Kimono-Überjacke. "Er ist so wunderschön", sagte die Künstlerin und wischte sich Tränen aus den Augen. Und sie probierte ihr neues Kleidungsstück gleich an - dabei bedacht, ihren großen rosa Hut nicht vom Kopf zu fegen.

Lady Gaga ist derzeit auf einer Werbetour für ihr neues Album "Joanne". Sie kündigte an, dass sie auf ihrem Zwischenstopp in Japan ihre neu erworbenen Fahrkünste ausprobieren wolle. "Ich denke, ich möchte gern durch ganz Tokio fahren", sagte sie.

Die 30-Jährige besitzt nach eigenen Angaben sechs Autos, erst in diesem Jahr aber machte sie ihren Führerschein. Allerdings scheint die Sängerin noch keine geübte Fahrerin zu sein: In der vergangenen Woche verängstigte sie beim "Carpool Karaoke" Gastgeber James Corden, der neben ihr auf dem Beifahrersitz saß.

AFP