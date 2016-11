Es ist raus: Emilia Clarke übernimmt Hauptrolle bei „Star Wars“

Star aus „Game of Thrones“

+ © dpa Emilia Clarke hat eine große Rolle ergattert. © dpa

Vom Kontinent Westeros in weit entfernte Galaxien: Die aus der Fantasy-Serie "Game of Thrones" bekannte britische Schauspielerin Emilia Clarke ist für die weibliche Hauptrolle in dem "Star Wars"-Ableger über Han Solos Jugendzeit gesetzt. Wie die offizielle Website StarWars.com bekannt gab, gesellt sich die 30-Jährige zu den Schauspielern Alden Ehrenreich und Donald Glover, die die Rollen des jungen Han Solo und dessen Freund und Widersacher Lando Calrissian übernehmen.

Dreharbeiten beginnen im Januar

Die Dreharbeiten für den Film, der noch keinen Titel hat, sollen im Januar beginnen. Der Filmstart in den USA ist für Mai 2018 geplant. Zuletzt hatte die "Star Wars"-Episode "Das Erwachen der Macht" aus dem Jahr 2015 weltweit mehr als zwei Milliarden Dollar eingespielt.

"Star Wars"-Schöpfer George Lucas hatte im Jahr 2012 die Markenrechte an Disney verkauft. Bei der siebten Folge "Das Erwachen der Macht" führte er erstmals nicht die Regie. Der Konzern plant außer dem Spin-Off über Han Solos Jugendzeit zwei weitere Episoden der Saga.

dpa