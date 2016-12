Ina Müller präsentiert ihre Lieblingshits im Radio

Am 14. Dezember bei WDR 4

+ © dpa Ina Müller. © dpa

Köln - Die Sängerin und Fernsehmoderatorin Ina Müller (51) setzt sich für den Radiosender WDR 4 hinter das Mikrofon.

Am 14. Dezember präsentiert sie eine Stunde lang ihre persönlichen Lieblingslieder, wie der WDR am Montag mitteilte. Seit ihrer Kindheit schlage ihr Herz für Musik, weil „die immer was mit mir gemacht hat“, sagte Müller dem Sender zufolge.

Für die Sendung „Ina Müllers Lieblingshits“ habe die Künstlerin Rock-Klassiker von Jimi Hendrix und den Rolling Stones, Soul von James Brown, 80er-Jahre-Sounds sowie aktuelle Künstler ausgewählt.

dpa