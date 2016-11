Justin Bieber schlägt Fan blutig

Musiker wird handgreiflich

+ © dpa Justin Bieber vergraulte seine Fans in Spaniens mit einer Faust-Attacke auf einer der ihren. © dpa

Barcelona - Endlich mal kein Skandal, dachten sich die Fans von Justin Bieber am Dienstag, als sie vom Treffen ihres Idols mit Stars vom FC Barcelona lasen. Doch sie hatten sich zu früh gefreut.

Dass seine Fans ihn zunehmend nerven, daraus hat Justin Bieber in der letzten Zeit keinen Hehl gemacht. So hatte er bei einem Konzert in Manchester die kreischende Menge aufgefordert, doch bitte mal still zu sein, wenn er zwischen den Stücken etwas sagt. Buhrufe für den Popstar waren die Quittung. Jetzt ließ der 22-Jährige sogar seine Fäuste gegen einen seiner Anhänger sprechen.

Nach einem Fußballspiel mit Kickern des FC Barcelona schien am Dienstag die Welt noch in Ordnung. Der Kanadier gab auf dem Rasen eine gute Figur ab und erfüllte sich mit der eingeschobenen Sportrunde mit Messi, ter Stegen und Co. selbst einen Traum.

Justin visiting @fcbarcelona made my day ❤️ Ein von Justin Bieber (@justnbieber) gepostetes Video am 21. Nov 2016 um 15:27 Uhr

Als er jedoch abends zum Konzert in der spanischen Metropole fuhr, verflog Biebers gute Laune schnell. Die Fans hatten sehnsüchtig vor der Halle auf ihr Idol gewartet, beim Anblick der herannahenden schwarze Limousine brachen sie in den obligatorischen Kreisch-Alarm aus. Ein junger Mann lief neben dem Wagen her, um einen Blick auf den Musiker zu erhaschen, der auf dem Rücksitz Platz genommen hatte. Da die Fensterscheibe heruntergekurbelt war, griff sich der „Belieber“ ein Herz und streckte seine Hand ins Wageninnere, um dem 22-Jährigen die Hand zu schütteln.

Der jedoch fühlte sich attackiert, holte aus und traf den Fan mit der Faust im Gesicht. Das Resultat: eine blutige Lippe. Die zahlreichen Zeugen des Vorfalls reagierten ebenso geschockt wie das Opfer selbst, wie auf dem Video zu sehen ist, das das US-Klatschportal tmz.com auf seine Webseite stellte.

Auf eine Entschuldigung Biebers wird der Geschlagene wohl umsonst warten. Der 22-Jährige postete noch am selben Abend ein Limo-Selfie. Darauf blickt er ernst in die Kamera und schrieb dazu: „Mark my words“ (“Merk dir meine Worte“). Das ist nicht nur der Titel seines seiner Songs, sondern kann auch als Warnung verstanden werden: Wer nicht hören will, muss fühlen.

Mark my words Ein von Justin Bieber (@justnbieber) gepostetes Foto am 22. Nov 2016 um 14:29 Uhr

hn