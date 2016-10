Lena Gercke wünscht sich eine Familie

Private Pläne

+ © dpa Lena Gercke denkt ans Kinderkriegen. © dpa

Berlin - Lena Gercke will mehr Zeit in Deutschland verbringen. Dahinter stecken private Pläne, die näher rücken, wie sie sagt.

Model und Moderatorin Lena Gercke (28) will wieder mehr in ihrer Heimat leben und arbeiten. „Ich habe mich bewusst entschieden, dass ich mehr Zeit in Deutschland verbringen möchte“, sagte Gercke der Zeitschrift „Gala“ (Donnerstag).

Grund dafür seien ihr Freund Kilian Müller-Wohlfahrt und ihr Wunsch nach mehr Sozialleben. Auch denke sie so langsam daran, eine Familie zu gründen. „Das Thema Kinder rückt näher, je mehr Stabilität ich in meinem Leben habe und je älter ich werde.“ Wegen ihrer Arbeit verbringt Gercke viel Zeit im Ausland.

dpa