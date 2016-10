Klimaschutzpolitik: Leonardo DiCaprio teilt gegen Trump aus

Hollywood-Star lobt Obama

Leonardo DiCaprio hat eine Dokumentation über die Folgen des Klimawandels gedreht.

Washington - Seit vielen Jahren setzt er sich für den Umweltschutz ein. Mit Präsident Obama diskutierte Leonardo DiCaprio jetzt über die Folgen des Klimawandels - und machte eine böse Anspielung auf Donald Trump.

Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio (41) hat US-Präsident Barack Obama für dessen Engagement im Kampf gegen den Klimawandel gelobt. Obama habe "mehr dafür getan hat, Lösungen für die Klimakrise zu finden, als irgendjemand anderes in der Geschichte", sagte der Schauspieler am Montag in einer Diskussionsrunde mit dem Präsidenten und der Wissenschaftlerin Katharine Hayhoe, die im Rahmen des "South by South Lawn"-Festivals auf dem Gelände des Weißen Hauses stattfand.

Im Anschluss an die Diskussionsrunde wurde der Dokumentarfilm "Before the Flood" gezeigt, in dem DiCaprio unter anderem mit Obama, UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und Papst Franziskus über den Klimawandel spricht. Der Film hatte Anfang September beim "Toronto International Film Festival" Premiere gefeiert.

Es sei ihm wichtig gewesen, dass "Before the Flood" vor den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November erscheint, sagte DiCaprio, der im Januar für seinen Einsatz im Umweltschutz ausgezeichnet wurde. "Wer nicht an den Klimawandel glaubt, glaubt nicht an Fakten, an die Wissenschaft oder an empirische Wahrheiten und sollte deshalb meiner Meinung nach kein öffentliches Amt bekleiden dürfen." Er spielte damit offensichtlich auf den republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump an, der den Klimawandel in der Vergangenheit mehrfach als Erfindung bezeichnet hatte - was er aber später bestritt.

Ein Video der Diskussion gab es beispielsweise auf der Facebook-Seite vom Weißen Haus.

