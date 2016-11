Diese Lieblingsschauspieler bekommen die US-Freiheitsmedaille

Nicht nur Robert de Niro

Washington/Los Angeles - Seit 1963 wird die „Presidential Medal of Freedom“ in den USA verliehen. Dieses Jahr dürfen sich 21 Menschen über die Auszeichnung freuen. Wer dabei ist:

+ Robert Redford. © dpa Die Oscar-Preisträger Tom Hanks (60), Robert Redford (80) und Robert De Niro (73) sollen mit der höchsten zivilen Auszeichnung der USA gewürdigt werden. Die Schauspieler zählen zu den insgesamt 21 Empfängern der Freiheitsmedaille „Presidential Medal of Freedom“, wie das Weiße Haus in Washington am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte.

Die Auszeichnung wird in dieser Form seit 1963 an Persönlichkeiten verliehen, die einen bedeutenden Beitrag „für die Sicherheit oder das nationale Interesse der USA, den Weltfrieden und kulturelle oder andere bedeutsame öffentliche Belange“ geleistet haben. Präsident Obama will die Medaillen am 22. November im Weißen Haus aushändigen.

Zu den weiteren Preisträgern zählen unter anderem die Sportgrößen Kareem Abdul-Jabbar und Michael Jordan, die Musiker Bruce Springsteen und Diana Ross, die Moderatorin Ellen DeGeneres, der Architekt Frank Gehry und die Stiftungs-Gründer Bill und Melinda Gates.

+ Tom Hanks. © dpa Im vorigen Jahr waren unter anderem die Sängerin Barbra Streisand und Regisseur Steven Spielberg geehrt worden. Zu den bisherigen Empfängern gehören auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Mutter Teresa und die Moderatorin Oprah Winfrey.

dpa