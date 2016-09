Zwei Jahre nach Hochzeit: Ehekrise bei Brangelina? 

Angelina Jolie und Brad Pitt

Los Angeles - Was mit Brangelina los? Ihr letzter gemeinsamer Auftritt auf einem roten Teppich scheint ewig her zu sein, die üblichen Flughafen-Fotos der rastlosen Weltbürger-Familie sind selten geworden. Kriselt es in der Traumehe?

+ Das Anwesen in Südfrankreich. © AFP Erst zwei Jahre sind vergangenen, seit sich Angelina Jolie und Brad Pitt auf ihrem Anwesen in Südfrankreich das Jawort gegeben haben. Damals betonten die Hollywood-Stars, den Trauschein nicht unbedingt benötigt zu haben, jedoch hätten ihre sechs Kinder sie dazu gedrängt. Maddox, Zahara, Pax, Shiloh sowie die Zwillinge Vivienne und Knox sind der große Stolz des Paares. Können sie die angeblich in Trümmern liegende Ehe ihrer Eltern retten?

Zusammen in der Öffentlichkeit gesehen wurden Jolie und Pitt länger nicht. Im Herbst 2015 kam der gemeinsame Film "By the sea" in die Kinos. Damals sagte Angelina Jolie in einem Interview, dass sie und Pitt auch ab und zu Probleme haben.

Im Frühjahr berichteten sogenannte Insider, Angelina habe die Nanny der sechs gemeinsamen Kinder gefeuert. Sie soll Brad zu intensiv angeflirtet haben. Und bei Dreharbeiten soll Pitt seiner französischen Kollegin Marion Cotillard zu nahe gekommen sein. Spekulationen, wie es um die Ehe der Hollywood-Stars bestellt ist, gibt es also schon länger.