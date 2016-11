Metallicas über ihr neues Album: "Wir sind vier wütende Typen"

Erstes Album nach acht Jahren

+ © AFP Gitarrist Kirk Hammett will noch mit 100 leben und Gitarre spielen. © AFP

Los Angeles - Wut ist für den Metallica-Gitarristen Kirk Hammett ein wichtiger Antrieb. Das zeigt sich auch in dem neuen Album, dass die Band acht Jahren nach dem letzten Album auf den Markt bringt.

Die Songs ihres neuen Albums "Hardwired... to Self-Destruct", das am Freitag erscheint, hätten er und seine drei Bandkollegen "mit viel Wut, viel Aggression" geschrieben, sagte Hammet AFP bei einem Besuch in Paris. "Wir sind vier wütende Typen."

Wut sei auch der Grund gewesen, warum er überhaupt mit der Musik angefangen habe, erzählte Hammett. Beim Gitarrespielen gingen ihm so viele Saiten kaputt, dass er mit dem Wechseln nicht hinterher komme. "Ich spiele immer sehr, sehr aggressiv und auf sehr wütende Weise, dann geht es mir besser."

Und der 53-jährige Heavy-Metal-Gitarrist will das noch lange tun. Sein Ziel sei es, "bis 100 zu leben und in der Lage zu sein, mit einer Gitarre da zu stehen und 'Seek and Destroy' zu spielen", sagte Hammett mit Blick auf einen Song aus dem Debütalbum "Kill 'Em All" von 1983. Das Album "Hardwired... to Self-Destruct" kommt am Freitag, den 18. November auf den Markt.

Metallica mit neuem Album zurück

AFP