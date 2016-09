Kein Sitzplatz: Schwangere Olivia Wilde "rächt" sich

New York - Mit einem sarkastischen Tweet hat Schauspielerin Olivia Wilde ihrem Ärger darüber Luft gemacht, dass ihr als Schwangerer kein Platz in der New Yorker U-Bahn angeboten wurde.

"Ich werde direkt neben deinem Kopf stehen und beten, dass die Wehen einsetzen", schrieb der 32-jährige Hollywood-Star am Mittwoch an einen unbekannten Fahrgast, der trotz "gigantischem" Schwangerschaftsbauch nicht für sie aufgestanden war.

NBD, able-bodied riders who won't give your seat to a GIANT preggo. I'll just stand riiiiight next to your head and pray I go into labor.

Wilde bekam auf Twitter viel Zuspruch, aber auch Gegenwind. Am Donnerstag meldete sie sich erneut zu Wort: "Es geht nicht um Gekeife oder Promi-Status oder darüber, wer sich eine Fahrt mit Uber leisten kann", antwortete sie auf die Kritik. "Es geht einfach um uns, wie wir uns um einander kümmern."

Whoa whoa whoa, it's not about scolding, or celebrity, or who can afford an uber. It's simply about us all looking out for each other. ✌️