Böhmermann ist Mann des Jahres - vor zwei Bayern-Profis

Umfrage des Playboy-Magazins

Jan Böhmermann ist Mann des Jahres.

München - Moderator und Satiriker Jan Böhmermann ist für die Deutschen der Mann des Jahres 2016. Das ergab eine repräsentative bundesweite Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mafo.de im Auftrag des Playboy-Magazins.

Eine Mehrheit von 20,3 Prozent stimmte für den 35-Jährigen, der mit einem Schmähgedicht auf den türkischen Präsidenten Erdogan international Aufsehen erregt hatte. Besonders große Zustimmung bekam er in der Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen, wo er 29,0 Prozent erreichte.

Diese FC-Bayern-Stars belegen Platz zwei und drei der Umfrage

Auf Platz zwei folgt der Kapitän der Fußballnationalelf Manuel Neuer (12,1 Prozent) und auf Platz drei Teamkollege Jérôme Boateng (12,0 Prozent). Das Meinungsforschungsinstitut Mafo.de hatte 1138 repräsentativ ausgesuchte Frauen und Männer in ganz Deutschland online befragt. Der „Playboy“ erscheint ab der Januar-Ausgabe (von Donnerstag an auf dem Markt) in einem neuen Look - nach Verlagsangaben „nackt, aber anders“. Aus dem Spruch „Alles, was Männern Spaß macht“ wird „Alles, was Männer lieben“.

