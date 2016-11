Pietro Lombardi gibt zu: „Ja, ich habe Sarah geschubst“

Polizeieinsatz wegen häuslicher Gewalt

+ © dpa Sarah Engels und Pietro Lombardi. © dpa

Brühl - Bei dem Noch-Ehepaar Sarah und Pietro Lombardi hat es einem Focus-Bericht zufolge einen Polizeieinsatz gegeben. Der Grund: Häusliche Gewalt.

Die Polizei bestätigte dem Magazin zufolge, dass es bei den beiden in der Nacht zu Dienstag zu Handgreiflichkeiten gekommen sei. Pietro Lombardi sei anschließend wieder in die Wohnung gefahren. Die Polizei habe ihm verboten, in die ehemals gemeinsame Wohnung in Köln zurückzukehren, die Sarah jetzt alleine bewohnt. Der Kölner „Express“ will erfahren haben, dass gegen Pietro eine Strafanzeige gestellt wurde.

Das Paar, das sich in der TV-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ kennengelernt hatte, hatte kürzlich nach einer gut dreijährigen Ehe, aus der ein gemeinsamer Sohn entsprang, seine Trennung bekannt gegeben.

Der 24-jährige ehemalige DSDS-Gewinner äußerte sich am Dienstagmittag auf seiner Facebook-Seite zu dem Vorfall. In der ihm eigenen sehr freien Auslegung der Rechtschreibregeln war dort zu lesen: „Ich glaube, gestern hätte es keine Polizei gebraucht, Auseinandersetzungen gibt es halt so viele im Leben. Und ja: Ich habe sie von mir weggeschubst. Vielleicht war das nicht gerade gut, aber dass die Polizei auf einmal da stand, habe ich trotzdem nicht verstanden. Liebe Grüße an die Polizei für mein Verbot, was es genau war, weiß ich gar nicht mehr.“

Seine Fans, überwiegend Frauen, reagierten mehrheitlich verständnisvoll: “Kommt in den besten Familien vor“, schrieb etwa Nadine H. Manche übten aber auch teils harte Kritik an Sarah Lombardi.

Kurze Zeit später ersetzte der Sänger sein etwas flapsigen Facebook-Eintrag durch einen etwas ernsteren. Darin wiederholte er sein Schubs-Geständnis, fügte aber eine Entschuldigung an seine Ex hinzu. „Auch wenn es so wirkt, als wäre mir alles scheißegal, hat es mich sehr getroffen“, heißt es dort. Momentan sei „einfach alles [zu] viel. Ich hoffe du verzeihst mir das, Sarah.“

Die Fans auf Facebook hatten zuvor entsetzt auf die aktuellen dramatischen Ereignisse reagiert. „Bitte bringt euch nicht um, dem Kind zuliebe!“, flehte etwa Facebook-Nutzer Peter R. „Was machst du denn für eine Scheiße“, wollte Marco S. von dem 24-Jährigen wissen.

Sarah Lombardis letzter Eintrag auf ihrem Facebook-Profil war am Montag ein kryptischer Spruch gewesen: „Wer zuhören kann, hört dich auch, wenn du nichts sagst“. In den Kommentaren ergänzte die 24-Jährige vieldeutig: „Gibt zu viele Menschen, die immer alles besser wissen, aber selbst nichts besser machen.“

hn