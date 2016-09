Musiker Patrice: Kleiderschrank zum Ton-Studio umgebaut

Für den besseren Klang

+ © dpa (Archivbild) Reggae-Musiker Patrice über seinen Kleiderschrank: "Klingt besser als im besten Studio!" © dpa (Archivbild)

Berlin - Für den richtigen Klang zeigt sich der deutsche Reggae-Songwriter Patrice (37) erfinderisch. Seinen Kleiderschrank habe er zu einem improvisierten Studio umgebaut, erzählte er der Deutschen Presse-Agentur.

„Ich wollte den Raumklang killen und habe dafür einen Kleiderschrank umfunktioniert zur Gesangskabine. Also so halb, weil der das nicht ganz hergibt, dass ich da reingehe“, sagte er. Und fügte grinsend an: „Klingt besser als im besten Studio!“

Am Freitag erscheint Patrices neues Album „Life's blood“ - der Titel ist eine Anspielung an das „Blut des Lebens“, das Wasser. Entstanden sei das Album in Bewegung, sagt Patrice. Er lebt in Köln und New York, ist oft in Paris, immer wieder auch in Sierra Leone und Nigeria. Sein Equipment habe er im Rucksack immer dabei, um die Ideen sofort festhalten zu können: „Das Unmittelbare einzufangen ist mir sehr wichtig.“ Zur Not im Kleiderschrank.

dpa