Helene Fischer überrascht mit Facebook-Botschaft

München - Lange Zeit war von Schlagersängerin Helene Fischer nichts zu sehen und zu hören. Nun hat sich die 32-Jährige via Facebook an ihre Fans gewandt.

Seit der Echo-Preisverleihung im April, bei der sie ihren insgesamt 16. Musikpreis entgegen genommen hatte, ist es ruhig geworden um Schlagersängerin Helene Fischer. Die 32-Jährige hatte sich nach den stressigen vergangenen Jahren mit vielen Medienterminen und Tournees eine Auszeit genommen und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Doch nun hat sich das Web-Team der hübschen Blondine via Facebook an ihre Fans gewandt und ihr nächstes Projekt angekündigt. Demnach arbeitet Helene Fischer "im Hintergrund fleißig an dem Nachfolger des millionenfach verkauften Albums 'Farbenspiel', welcher im kommenden Jahr erscheinen wird". Die Fischer-Anhänger dürfen sich also schon bald auf neue Songs und Ohrwürmer freuen.

Außerdem wird die Entertainerin auch wieder auf große Tournee gehen. Der Vorverkauf dafür soll noch in diesem Jahr beginnen.

Bereits am Samstag, 22. Oktober, ist der beliebte Schlager-Star wieder im TV zu sehen. Dann tritt sie in der ARD-Sendung "Schlagerboom - Das internationale Schlagerfest", die von ihrem Lebensgefährten Florian Silbereisen moderiert wird, auf.

