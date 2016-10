Das ist für Samuel L. Jackson das Geheimnis einer guten Ehe

"Jedes mal wird die Beziehung stärker"

+ © dpa Samuel L. Jackson mit seiner Frau. © dpa

Berlin - Seit mehr als 40 Jahren ist Hollywood-Star Samuel L. Jackson mit seiner Ehefrau verheiratet. In einem Interview verriet er, was das Geheimnis einer guten Ehe ist.

Für eine lange Ehe ist nach Ansicht von US-Schauspieler Samuel L. Jackson („The Hateful 8“, „Pulp Fiction“) auch etwas Distanz nötig. „Man braucht auch mal ein bisschen Zeit ohne einander“, sagte der 67-Jährige, der seit mehr als 40 Jahren mit der Schauspielerin LaTanya Richardson verheiratet ist, der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. In schwierigen Phasen sei es aber wichtig, die Probleme direkt anzugehen. Zwar gebe es Momente, in denen es einfacher wäre, sich davonzumachen. „Aber jedes Mal, wenn man dableibt und das Problem löst, wird man stärker, wird die Beziehung stärker“, betonte Jackson. Er ist derzeit in Tim Burtons Verfilmung des Zeitreise-Bestsellers „Insel der besonderen Kinder“ von Ransom Riggs in den Kinos zu sehen.

dpa