Sarah und Pietro: Streit-Video aufgetaucht

Heimlich mitgeschnitten?

+ © dpa Auf diesem Bild war die Welt noch in Ordnung für Sarah und Pietro Lombardi. © dpa

München - Dass er Sarah im Streit schubste, hat Ex-DSDS-Gewinner Pietro Lombardi bereits zugegeben. Jetzt soll es ein Handy-Video geben, das eine Auseinandersetzung der beiden am Tag danach dokumentiert.

Spätestens nach diesem Clip dürften alle Hoffnungen auf ein Comeback des einstigen Traumpaars vergebens sein. Darin soll laut der Online-Ausgabe der „Bild“-Zeitung zu sehen sein, wie Pietro Lombardi seiner Noch-Ehefrau droht: „Ich schwöre bei Gott, ich f...e dich richtig! Ich schwöre bei meinem Kind, auf seinen Tod.“

Wir erinnern uns: Nach einem Streit, in dem der Sänger handgreiflich wurde, musste die Polizei kommen, seitdem hat Pietro eine Anzeige wegen Körperverletzung am Hals. In dem knapp eine Minute langen Video soll der 24-Jährige seiner Ex vorhalten, die Behörden eingeschaltet zu haben. Als die ihre Entscheidung verteidigt, soll er sie anbrüllen: „Du bist ’ne Schlampe! Ich bin ein normaler Mensch!“

Der Bild gegenüber reagiert Pietro auf den Streit-Clip per WhatsApp mit den Worten: „Ich habe nichts Schlimmes gesagt.“



Zwei weitere Zoff-Videos?

Die „Bild“ will zudem von zwei weiteren brisanten Aufnahmen der beiden in Trennung lebenden Sängern erfahren haben. In der einen soll Sarah Pietro vorwerfen, dass er sie schon früher geschlagen habe - was dieser stets verneint hat. In der anderen zoffen sich die beiden angeblich um den Seitensprung Sarahs mit Michal T., dem Auslöser für die Trennung des Paares.

Völlig unklar ist derzeit, wer das jetzt aufgetauchte Video aufgenommen und auf YouTube hochgeladen hat. Da man darauf nur Pietro sehen soll, läge der Verdacht nahe, dass es Sarah selbst war.

Klar ist hingegen, dass in diesem öffentlich ausgetragenen Ehe-Drama das letzte Kapitel noch längst nicht aufgeschlagen ist.

