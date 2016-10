So wild feierten die US-Stars Halloween

Kaum wiederzuerkennen

Los Angeles - Ob besonders sexy, witzig oder gruselig: Auffallen um jeden Preis ist bei den Show-Promis zu Halloween Pflicht. Die Damen zeigten viel Haut, die Herren punkteten mit Originalität.

„Victoria‘s Secret“-Model Joanna Krupa tanzte gleich auf mehreren Halloween-Festen. Ob als Schmetterling mit buntem, auf den nackten Körper aufgemaltem Top oder als Domina: Das ehemalige Playboy-Model dürfte der Hingucker schlechthin gewesen sein.

Loved last nights look for @casamigos #halloween #bash #butterfly . Hair makeup and body paint by @tonyyateshairface #joannakrupa Ein von Joanna Krupa (@joannakrupa) gepostetes Foto am 29. Okt 2016 um 9:38 Uhr

About lastnight @treatsmag #halloween #party #dominatrix #dontfuckwithme #getonyourkneesbiatches hair and makeup by @tonyyateshairface #joannakrupa photos by @twistimages #hollywood Ein von Joanna Krupa (@joannakrupa) gepostetes Video am 30. Okt 2016 um 11:42 Uhr

„Scrubs“-Star Zach Braff gab eine erstaunlich gelungene Kopie von Tom Cruise in dem Piloten-Kultfilm der 80er „Top Gun - Sie fürchten weder Tod noch Teufel“ ab.

You can be my wingman anytime. Ein von Zach Braff (@zachbraff) gepostetes Foto am 29. Okt 2016 um 11:50 Uhr

Nicht wiederzuerkennen hingegen: Katy Perry. Anstatt mit knappem Fummel erschien die US-Sängerin in aufwändiger Verkleidung samt realistischer Maske als Hillary Clinton. Die „Roar“-Sängerin hat die US-Präsidentschaftskandidatin seit Beginn ihres Wahlkampfes unterstützt.

Having a little pre party before I take office #IMWITHME Cheers to @svedkavodka #howtosvedka @hillaryclinton ✨ Ein von KATY PERRY (@katyperry) gepostetes Foto am 28. Okt 2016 um 23:54 Uhr

Erinnert sich noch jemand an Paris Hilton? Um das einstige It-Girl ist es recht still geworden. Doch zu Halloween zeigt die mittlerweile 35-Jährige, dass sie sich immer noch gut in Szene setzen kann.

We ❤️#Halloween. Ein von Paris Hilton (@parishilton) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 7:27 Uhr

Als Mitglied des Kardashian-Clans ist Kylie Jenner das Köpfe verdrehen quasi in die Wiege gelegt worden. Das Outfit als Christina Aguilera aus ihrem „Dirrty“-Video als Halloween-Verkleidung tut das seine dazu.

Ein von Kylie (@kyliejenner) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 0:03 Uhr

Schwester Kourtney hingegen bevorzugte die morbide Masche und ging als untote Braut.

Ein von Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 22:15 Uhr

Schweinisch mag‘s Colton Haynes. Der US-Schauspieler ist aus der TV-Serie „Arrow“ bekannt, zu Halloween ging der Schönling ausgerechnet als Miss Piggy.

Happy Halloween 2016 from me :) Miss piggy Neck and breast prosthetics by RBFX Studios @rbfx. Face sculpt by Erik Porn @erikporn @bitemaresinc. Face molded by Dalton Kutsch @kutschdalton. Face foam prosthetic run by Mark Viniello @vin1fx. Applied by Erik Porn @erikporn Christopher Gallaher @bitemaresinc Laura Raczka @lauraraczka_mua Alex Noella @alexnoella Ein von Colton Haynes (@coltonlhaynes) gepostetes Foto am 29. Okt 2016 um 19:15 Uhr

Sängerin Leona Lewis konnte oder wollte sich offenbar nicht entscheiden, ob sie als Oscar-Statue oder als sexy Vampir gehen wollte, also ging sie kurzerhand als sexy goldener Vampir.

All gold everything Ein von Leona Lewis (@leonalewis) gepostetes Foto am 30. Okt 2016 um 22:38 Uhr

US-Schwimmstar Ryan Lochte ließ sich von der neuesten „Alice im Wunderland“-Verfilmung inspirieren und ging als Hutmacher. Seiner Verlobten Kayla Rae Reid überließ er die Titelrolle.

Last night me and my beautiful Alice in Wonderland#casamigos #halloween Ein von Ryanlochte (@ryanlochte) gepostetes Foto am 29. Okt 2016 um 10:17 Uhr

