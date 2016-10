Unglaublich: Das forderte Motsi Mabuses Trainer von ihr

Unverschämte Forderungen

Berlin - Motsi Mabuse ist eine bekannte TV-Jurorin und Tänzerin. Besonders ihre weiblichen Kurven kommen beim Publikum gut an. Doch ihr Ex-Trainer sah das anders.

TV-Jurorin und Tänzerin Motsi Mabuse (35) wurde als Jugendlicher geraten, sich für die vermeintliche Schönheit unters Messer zu legen. „Als ich 17 war, hat sich mein Körper verändert: Ich habe wie aus dem Nichts Busen und Po bekommen“, sagte Mabuse der Zeitschrift „Gala“. Sie sei auf einmal anders als die anderen Tänzerinnen gewesen.

„Meine Trainer haben mir damals geraten, über eine Operation nachzudenken. Als junges Mädchen zweifelst du bei solchen Aussagen natürlich noch mehr an dir selbst“, sagte Mabuse, die zurzeit als Jurorin in der RTL II-Sendung „Curvy Supermodel“ zu sehen ist. Inzwischen wirft die 35-Jährige einen positiven Blick auf ihren Körper: „Ich bin so, wie ich bin und so sollte ich mich lieben.“

