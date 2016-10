Bruno Mars meldet sich mit eigener Single zurück

Berlin - Mit "Uptown Funk" landete der US-amerikanische Sänger Bruno Mars im Jahr 2014 einen Mega-Hit, der allerdings nicht von ihm komponiert wurde. Doch nun ist der 30-Jährige mit einer eigenen Single zurück.

Grammy-Preisträger Bruno Mars (30) hat sich mit neuer Single und neuem Video zurückgemeldet. Der R&B-Star veröffentlichte am Freitag seinen Gute-Laune-Song "24K Magic" und twitterte: "Es war eine harte Woche. Erschöpft." Mars hatte zuletzt vor vier Jahren eigene Musik präsentiert, war aber 2014 in dem Hit "Uptown Funk" von Mark Ronson zu hören.

Der US-Musiker deutete auch eine neue Platte an, nachdem er für sein zweites Studioalbum "Unorthodox Jukebox" (2012) einen Grammy gewonnen hatte. Einen Termin für die Veröffentlichung nannte er aber zunächst nicht. In den vergangenen Jahren trat der Hawaiianer zwei Mal beim Super Bowl im US-Fernsehen auf - als Solokünstler und zusammen mit Coldplay und Beyoncé.

Ugghh..About that single tonight. Been a rough week, exhausted. Also, gotta pick a friend up from the airport early tmrw. Rain check???