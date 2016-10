Autsch! Beyoncé unterläuft schmerzhaftes Malheur

US-Star ließ sich nichts anmerken

New York - Das schaffen nur Bühnen-Profis made in USA. Sängerin Beyoncé unterlief bei einem Benefizkonzert in New York ein schmerzliches Malheur, aber die Show ging weiter.

Sie lässt sich durch nichts von einem glänzenden Auftritt stoppen – selbst von einer blutigen Wunde nicht. Beyoncé war mitten im Konzert im Barclays Center von New York, als ihr ein schmerzhaftes Missgeschick passierte. Mitten im Song "Haunted" blieb ihr großer Hoop-Ohrring an ihrem Pferdeschwanz hängen und sie riss ihn aus dem Ohrläppchen raus.

Sie ließ sich nichts anmerken, obwohl ihr Blut am Hals runterlief und spielte den Auftritt gekonnt zu Ende. Ihre Fans waren beeindruckt und schwärmten auf Twitter: "Beyoncé ist eine wahre Künstlerin. Obwohl ihr halbes Ohrläppchen abgerissen war, hat sie eine herausragende Show geliefert."

Der Auftritt sorgte für eine eigenartige Aktion einiger Fans. Unter dem Hashtag "CutForBeyonce" fügten sich Anhänger der Sängerin offenbar kleinere Verletzungen zu und posteten Fotos davon im Internet. Die meisten Nutzer kritisierten diese blutige Form der Solidarität. "Es ist eine Sache, sie zu lieben. Aber das geht zu weit", schrieb ein Beyoncé-Fan auf Twitter.



ds/dpa