Werbespot für Mund-Erfrischer: Hohn und Spott für Pierce Brosnan

Los Angeles - Ein neuer Werbespot ausgerechnet für einen Mund-Erfrischer hat dem irischen Schauspieler Pierce Brosnan in Indien Hohn und Spott eingebracht.

In den im Fernsehen ausgestrahlten Spot gibt sich der ehemalige James-Bond-Darsteller zunächst stilecht wie der bekannteste Film-Agent der Welt: Der 63-Jährige kämpft mit Schurken, flirtet mit schönen Frauen und ist rasant in einem Luxusauto unterwegs.

+ Auf dem Titelblatt der Zeitung "The Times of India" war eine Szene aus dem Werbespot mit Pierce Brosnan abgedruckt. © AFP Doch statt am Ende seine Waffe zu ziehen, greift Brosnan in der Werbung nach einer Packung "Pan Masala" - eine in Indien und Südostasien als Mund-Erfrischer genutzte Gewürzmischung, die unter anderem Betelnuss und oft auch Tabak enthält. Zudem hat man nach dem Kauen und Ausspucken oft rote Streifen am Mund, was Internetnutzer zu vielen Karikaturen von Brosnan mit knallroten Lippenstiftmalereien animierte.

Auch viele höhnische Kommentare wurden abgegeben. Unter anderem schrieb im Kurznachrichtendienst Twitter der Nutzer Aseem Chhabra: "Wie verzweifelt muss Pierce Brosnan Geld brauchen?"

But how desperate is #PierceBrosnan for money and did he actually taste #PanBahar? https://t.co/ezs2fVFQ7x — Aseem Chhabra (@chhabs) 7. Oktober 2016

Daniel Craig agrees to continue playing Bond after seeing what retirement can do to Bond actors. #Brosnan — vadakkus (@vadakkus) 7. Oktober 2016

Hugh Jackman for Micromax, #PierceBrosnan for #PanBahaar. Now I'm just living for the day George Clooney starts endorsing Rupa undergarments — Anuja G (@AnujazzZ) 7. Oktober 2016

