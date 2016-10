Ein gutes Smartphone gibt‘s für 300 Euro

Stiftung Warentest

Berlin - Ein Smartphone von Huawei ist genauso gut wie von Apple. Beide wurden von der Stiftung Warentest untersucht und für „gut“ befunden - trotz großem Preisunterschied.

Wer sich ein neues Smartphone kaufen will, bekommt ein gutes Gerät schon für weniger als 300 Euro. Unter den mit "gut" bewerteten Smartphones in der neuesten Untersuchung der Stiftung Warentest findet sich unter anderem das Modell P9 Lite von Huawei für 295 Euro - das ebenfalls als "gut" eingestufte iPhone 7 Plus von Apple kostet rund 600 Euro mehr.

Huawei und andere "Newcomer" mischten den von Apple und Samsung dominierten Smartphone-Markt derzeit auf, heißt es in der November-Ausgabe der Zeitschrift "test". Demnach konnte Huawei aus China vier Modelle unter den 15 am besten bewerteten Geräten platzieren.

Der chinesische Konkurrent OnePlus landete mit einem Modell in den Top 15 bei "test", ebenso die deutsche Firma Gigaset, die bisher vor allem für Festnetztelefone bekannt ist. Alle drei Hersteller "platzieren sich mit guten Handys zu relativ günstigen Preisen", hießt es in dem "test"-Bericht.

Insgesamt untersuchte die Stiftung Warentest diesmal 21 neue Smartphones. Der Test fließt ein in eine kostenpflichtige Datenbank, in der Ergebnisse für mehr als 300 Handys abrufbar sind.

afp

Rubriklistenbild: © dpa