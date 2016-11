WhatsApp-Falle: Vorsicht vor Virus-Kettenbrief

Betrüger nutzen neue Videochat-Funktion aus

Mountainview - Seit kurzer Zeit kann man bei WhatsApp auch Videotelefonate führen. Viele wissen nicht: Die neue Funktion kommt mit einem Update - und zwar automatisch. Betrüger nutzen das aus.

Betrügerische Kettennachrichten machen derzeit unter WhatsApp-Usern die Runde. Darin wird man aufgefordert, das neue Feature der Videotelefonie für WhatsApp zu aktivieren und sich als aktiver Nutzer zu verifizieren. Dies berichtet das Online-Portal mimikama.at.

WhatsApp-Falle: Reagieren Sie nicht auf Spam-Nachrichten

Wenn Sie eine solche Nachricht erhalten, dann gehen Sie auf keinen Fall darauf ein! Es handelt sich dabei um eine Falle. Wenn Sie die Anweisungen befolgen, gelangen Sie auf eine Website, auf der Sie den Button „Aktivieren“ vorfinden. Sobald Sie darauf klicken, fängt nach Angaben der Website Ihr Smartphone an, wie wild zu vibrieren und E-Mails landen in Ihrem Postfach. Darin werden Sie aufgefordert, Anti-Viren-Software herunterzuladen.All das ist nur Fake!

Bitte passen Sie auf, dass Sie auf keinen Fall auf solche E-Mails reagieren. In der Regel befindet sich im Anhang solcher Nachrichten eine Schadsoftware, oder Sie laden sich Schädlinge herunter, wenn Sie auf ominöse Links klicken, die in solchen E-Mails auftauchen. Ignorieren Sie solche Nachrichten also am besten und markieren Sie sie als Spam.

WhatsApp: Videotelefonie automatisch freigeschaltet

Die Videotelefonie von WhatsApp wird automatisch freigeschaltet. Es bedarf keiner Aktivierung und auch keiner Verifizierung von Ihrer Seite. Falls Sie die Funktion noch nicht entdeckt haben, kann es sein, dass Sie zunächst ein Update durchführen müssen. Gehen Sie dazu in die WhatsApp Einstellungen und dann auf „Updates“. Wählen Sie „Nach Updates suchen“ und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Jetzt kann Ihrem fröhlichen Video-Chat eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sofort loslegen können.

