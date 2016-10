Angelkutterkapitäne wollen notfalls vor Gericht ziehen

Kampf gegen geplantes Verbot der Freizeitfischerei – Schutz- und Klagefonds gegründet

+ © fehmarn24 Die Angelkutterkapitäne haben mit der Einzahlung von 15000 Euro einen ersten finanziellen Grundstock für den Schutz- und Klagefonds sichergestellt. © fehmarn24

FEHMARN - hö - Die Vertreter des ostholsteinischen Angeltourismus rücken im Kampf gegen das geplante Verbot der Freizeitfischerei im Fehmarnbelt noch enger zusammen. Jetzt haben sie einen Schutz- und Klagefonds gegründet, verbunden mit der Verpflichtung der im Verband der Bäder- und Hochseeangelschiffbesitzer organisierten Angelkutterkapitäne, zunächst einmal 15000 Euro einzuzahlen.

„Unser gemeinsames Ziel ist die Verhinderung des Verbotes der Freizeitfischerei in den geplanten Schutzgebieten der deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in Nord- und Ostsee sowie die Vertretung der Interessen all derer, die vom geplanten Verbot betroffen werden“, sagt der Fehmaraner Willi Lüdtke vom Verband der Hochseeangel- und Bäderschiffbesitzer.

r Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit plant zum Schutz der Meere bekanntlich ein komplettes Verbot der Freizeitfischerei in den Schutzgebieten der AWZ in der Nord- und Ostsee. Betroffen vom Verbot sind die Gebiete Borkumer Riffgrund, Sylter Außenriff, Fehmarnbelt, Kadetrinne und Pommersche Bucht – Rönnebank. Obwohl schon seit mehreren Monaten Politik und Verbände massiv gegen die Pläne intervenierten, so Jens Meyer von der Allianz gegen das Angelverbot, sei das Bundesumweltministerium bislang bei seiner kompromisslosen Position geblieben. Lediglich kleinere, kosmetische Korrekturen an der Gebietskulisse seien in Erwägung gezogen worden, moniert Meyer.



Die Angelkutterkapitäne würden auch nicht davor zurückschrecken, den Klageweg einzuschlagen. „Die Gründung eines gemeinsamen Schutz- und Klagefonds ist die effektivste Möglichkeit zur Gewährleistung einer bestmöglichen juristischen Vertretung unserer gemeinsamen Interessen. Nach wie vor ist die Verhinderung des Angelverbotes unser vorrangiges Anliegen. Sollte uns dies – wider Erwarten – nicht gelingen, werden wir zur Wahrung unserer Interessen Rechtsmittel einlegen müssen. Wir sehen, wenn nötig, gute Chancen, spätestens auf gerichtlichem Wege dieses sinnlose Verbot der Freizeitfischerei verhindern zu können.“



Neben den zahlreichen Mitgliedern der Allianz haben sich nach Meyers Angaben inzwischen auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das Bundeswirtschaftsministerium und die drei Umweltminister der norddeutschen Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gegen „das ungerechtfertigte Verbot“ ausgesprochen.



Für Willi Lüdtke gibt es nur eins: „Wir fordern weiterhin ein komplettes Streichen des Verbotes der Freizeitfischerei in den Verordnungsentwürfen.“



Nach Angaben von Jens Meyer steht der Schutz- und Klagefonds weiteren Unterstützern offen. Spendenquittungen könnten aber nicht ausgestellt werden, da der Schutz- und Klagefonds kein gemeinnütziger Verein sei. Sollte eine Klage nicht notwendig werden, so Meyer, würde man mit den restlichen Fondsmitteln die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) unterstützen.



Weitere Infos erteilen Jens Meyer von der Allianz gegen das Angelverbot unter 04521/808804 oder meyer@egoh.de und Thomas Deutsch vom Verband der Bäder- und Hochseeangelschiffe unter 0170/9315454 oder einigkeit@t-online.de.