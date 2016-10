Bundesverdienstkreuz für Fritz-Heiko Grünwaldt

Fehmaraner erhält hohe Auszeichnung durch Bundespräsident Joachim Gauck

+ © Fehmarn24/Frank Peter Kulturministerin Anke Spoorendonk überreichte Fritz-Heiko Grünwaldt die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. © Fehmarn24/Frank Peter

KIEL/FEHMARN -hö- Mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, auch Bundesverdienstkreuz genannt, wurde am Montag Fritz-Heiko Grünwaldt aus Neue Tiefe durch Bundespräsident Joachim Gauck ausgezeichnet. In Vertretung für Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) überreichte Kulturministerin Anke Spoorendonk (SSW) die Auszeichnung in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek in Kiel.

Grünwaldt gehörte gestern zu sechs weiteren Schleswig-Holsteinern, denen auf diese Weise für herausragendes Engagement gedankt wurde. Als besondere Verdienste um das Gemeinwohl zeichnet der Bundespräsident sowohl politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen als auch Verdienste im sozialen, karitativen und mitmenschlichen Bereich aus.

Ehrenamtlicher Richter

Mehr als drei Jahrzehnte hat sich Fritz-Heiko Grünwaldt beim Steuerverband und bei der Steuerberaterkammer für seinen Berufsstand eingesetzt, heißt es in der Laudatio. Als Bezirksstellenleiter für den Bereich Ostholstein war er Vorstandsmitglied des Steuerberaterverbandes. Ab 1991 war er im Vorstand der Steuerberaterkammer tätig und leitete dort zwölf Jahre den Ausschuss für Berufsrecht. Und 2007 wurde er ehrenamtlicher Richter beim Senat für Steuerberater- und Steuerbevollmächtigtensachen beim Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht. Zum Ombudsmann der Steuerberaterkammer wurde er schließlich 2011 gewählt.