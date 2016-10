„Eine gute Freundschaft wächst langsam aber stetig“

Offizieller Festakt anlässlich der 35-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Orth an der Donau und Fehmarn

FEHMARN -ga- Erst vor wenigen Wochen war eine Delegation von Fehmarn in ihre österreichische Partnergemeinde Orth an der Donau gereist (wir berichteten). Hier hatte eine achtköpfige Arbeitsgruppe den Gegenbesuch der fast 40-köpfigen Delegation aus Orth an der Donau akribisch vorbereitet.

Anlass war das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen der Stadt Fehmarn mit der Marktgemeinde Orth an der Donau. Höhepunkt des dreitägigen Freundschaftsbesuches war der Jubiläumsfestakt am Freitagabend auf dem Fährschiff „Schleswig-Holstein“.

In seiner Begrüßungsrede wies Bürgermeister Jörg Weber darauf hin, dass die gewachsene Freundschaft zwischen den Städten groß sei und die Partnerschaft im höchsten Maße gelebt werde. „In meiner noch recht jungen Amtszeit ist Orth an der Donau immer präsent. Bei dem durchgeführten Besuch unserer Partnergemeinde habe ich schnell feststellen können, dass wir nicht als Gäste, sondern als Freunde aufgenommen wurden“, lobte Jörg Weber die österreichischen Gastgeber. Er würdigte ebenfalls die Arbeitsgruppe unter der Leitung von Günther Schröder dafür, dass sie alles getan habe, damit der Besuch der Orther Delegation ein voller Erfolg und für die Gäste unvergesslich sein werde. Dank richtete er auch an die Vermieter, die die Gäste aus Orth an der Donau aufgenommen haben. Dabei betonte er, dass sich besonders das aktuelle Rapsblütenkönigshaus um die Freundschaft der Gäste aus Orth bemühe.



+ Ein schwergewichtiges Geschenk der Stadt Fehmarn an die Partnergemeinde Orth an der Donau: Die Fehmarnsundbrücke mit der Aufschrift „1981-2016 Orth an der Donau/Österreich – Orth auf Fehmarn/Stadt Fehmarn Deutschland“. Gefertigt wurde das Modell von Jan Inkens (Metallbau Johannsen). © Fehmarn24/Reinhard Gamon Natürlich hatte Bürgermeister Jörg Weber auch ein Geschenk für die österreichische Delegation parat. Ein metalleiserner, schwergewichtiger Nachbau der Fehmarnsundbrücke. Gefertigt wurde das Brückenmodell von Metallbauer Jan Inkens (Metallbau Johannsen).



Johann Mayer, der amtierende Bürgermeister der österreichischen Partnergemeinde, bedankte sich für die herzliche Aufnahme. Er betonte, dass eine gute Freundschaft langsam aber stetig wachse. Und die Freundschaft sei inzwischen ordentlich gewachsen.



„Fehmarn ist ein fester Bestandteil unseres Ortslebens, inzwischen haben sich auch private Freundschaften gebildet“, berichtete er.



„Viel wird im Internet miteinander kommuniziert, doch das Gespräch von Angesicht zu Angesicht ist viel mehr als Korrespondenz mit den elek- tronischen Medien“, so Johann Mayer weiter.

Er bedankte sich zudem für das abwechslungsreiche Programm an den drei Tagen. „Das Programm ist sehr eng, hoffentlich haben wir noch Zeit zum Atmen“, sagte er humorvoll.

Natürlich hatte auch er ein Gastgeschenk dabei, das im Gegensatz zur metalleisernen Fehmarnsundbrücke doch wesentlich leichter ist. Es handelt sich um eine neu entworfene Fahne mit den Wappen der beiden Partnergemeinden mit der Aufschrift „Partnergemeinden seit 1981“.



Die Urheber der Partnergemeinden, es sind der ehemalige Bürgermeister von Westfehmarn, Johannes Störtenbecker, und der ehemalige Bürgermeister von Orth an der Donau, Rudolf Zörnpfenning, nahmen als Ehrengäste am Festakt teil.



Bekanntlich wurde die Städtepartnerschaft 1981 besiegelt. Vor 35 Jahren war Westfehmarn noch eine eigenständige Kommune. Die Partnerschaft mit Orth an der Donau wurde mit der Fusion im Jahr 2003 von der Stadt Fehmarn übernommen.



Besonders geehrt wurde im Rahmen des Festakts das Orther Urgestein Josef Schordan. Er gilt als Motor der Partnerschaft und ist während der jetzt 35-jährigen Partnerschaft 18-Mal zu Besuch auf Fehmarn gewesen und hat einen großen Anteil an den gewachsenen freundschaftlichen Verbindungen. Er erhielt neben einem eingerahmten Bild einen besonderen Orden. Josef Schordan zeigte sich überrascht und ergriffen und versprach, sofern er gesund bleibe, Fehmarn noch oft einen Besuch abzustatten.



Anlässlich des mehrtägigen Besuches auf Fehmarn hatte die Delegation die Möglichkeit, an Veranstaltungen wie dem Oktoberfest der Feuerwehr Bannesdorf und dem Erntedankfest in Petersdorf teilzunehmen. Außerdem war ein Besichtigungsprogramm vorbereitet worden, zu dem unter anderem der Flügger Leuchtturm und das Mühlenmuseum gehörte. Gestern reiste die Delegation wieder ab.