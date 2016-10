Eine Vorreiterrolle im Land

Als erster Kreis in Schleswig-Holstein hat Ostholstein am Dienstag einen Aktionsplan Inklusion auf den Weg gebracht

Die Mitglieder des Kreistages haben gestern Nachmittag unter anderem über den Aktionsplan Inklusion abgestimmt.

OSTHOLSTEIN -ra- Als erster Landkreis in Schleswig-Holstein hat Ostholstein am Dienstagnachmitta einen Aktionsplan Inklusion auf den Weg gebracht. Die Kreistagsmitglieder sprachen sich einstimmig für das Konzept aus, das dafür sorgen soll, „Ostholstein erlebbar für alle“ zu machen. Menschen mit Behinderungen soll eine unabhängige Lebensführung und die volle Teilhabe in allen Lebensbereichen ermöglicht werden. Insgesamt dreieinhalb Jahre war in verschiedenen Foren und Arbeitsgruppen über die Zusammenstellung des Aktionsplanes diskutiert worden.

„Eine lange Wegstrecke liegt hinter uns, doch die Umsetzung wird eine noch viel größere Aufgabe sein. Hierbei ist die Abstimmung mit den einzelnen Gemeinden im Kreis sehr wichtig, ebenso die finanzielle Hilfe von Bund und Land“, sagte Kreispräsident Ulrich Rüder (CDU) nach der Abstimmung. Zuvor hatten es sich alle Fraktionen nicht nehmen lassen, die Bedeutung des Aktionsplanes für Ostholstein hervorzuheben. Während Petra Kirner (CDU) erklärte, wie wichtig es sei, das Thema Inklusion in den Köpfen der Menschen zu verankern, sagte Manfred Jaeger (SPD): „22000 Menschen in Ostholstein haben einen Grad der Behinderung von 50 Prozent und mehr. Das sind zehn Prozent der Gesamtbevölkerung im Kreis. An diesen Zahlen sieht man, wie wichtig so ein Aktionsplan ist.“

Monika Obieray (Grüne) war es unterdessen wichtig, die Nachhaltigkeit des Projektes nicht schleifen zu lassen. „Wir müssen den Aktionsplan begleiten und am besten jedes Jahr detailliert schauen, welche Verbesserungen schon umgesetzt wurden.“ Die Stadt Heiligenhafen hätte bereits ein eigenes Papier zur Inklusion auf den Weg gebracht und sei damit ein Vorreiter im Kreis, auf Fehmarn würde sich ein derartiger Plan aktuell in der Entstehungsphase befinden. „Andere Gemeinden hinken leider noch hinterher“, bemängelte die Sprecherin der Grünen. Auch Malte Tech (FWG), Manfred Breiter (FDP) und Sylvia Zanella-Foritto de Belmar (Die Linke) sprachen ihre volle Unterstützung dafür aus, das Ziel zu verfolgen, Ostholstein für alle Menschen erlebbar und zugänglich zu machen.



Konkret geht es darum, in den kommenden Jahren eine barrierefreie Infrastruktur in Ostholstein zu schaffen, ebenso soll dem Thema barrierefreier Wohnraum in Verbindung mit inklusionsorientierten Unterstützungsdiensten viel Aufmerksamkeit geschenkt werden. Inklusion im Bildungsbereich (von den Kitas bis zu den Schulen) soll genauso intensiv verfolgt werden wie die Teilhabe von körperlich beeinträchtigten Menschen im Freizeit-, Kultur- und Sportbereich. Die Bewusstseinsbildung sowie die allgemeine Sensibilisierung des Themas Inklusion werden ebenfalls einen großer Teil der Arbeit ausmachen.



Weitaus besser als zunächst vermutet ist es um den Nachtragshaushalt des Kreises bestellt. Der ursprünglich angenommene Fehlbetrag von 11,395 Millionen Euro ist um 7,551 Millionen auf nun 3,844 Millionen Euro gesunken.



„Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2016 getroffene Fallzahlenprognose im Bereich Flüchtlinge ist nicht wie erwartet eingetreten“, erklärte Landrat Reinhard Sager (CDU). „Wir sollten dennoch weiter vorsichtig und mit Bedacht planen.“