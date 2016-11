Eingeklemmte Personen befreit

Feuerwehren Fehmarn Mitte absolvierten verschiedene Einsatzszenarien bei ihrer Herbstabschlussübung

+ © Fehmarn24/Gamon Maßnahmen zur Rettung einer unter einem landwirtschaftlichen Fahrzeug eingeklemmten Person, hier dargestellt an einem Dummy © Fehmarn24/Gamon

FEHMARN – Von Reinhard Gamon Zahlreiche Einzelaufgaben waren im Rahmen der letzten Herbstabschlussübung des Jahres von den vier im Bereich Fehmarn-Mitte beheimateten Ortswehren der Insel zu bewältigen. Neben Personenrettung und Erkundung von gefährlichen Lagerstoffen galt es, noch zusätzlich einige Spontaneinsätze zu erledigen. Insgesamt beteiligten sich 70 Einsatzkräfte am Übungsgeschehen. Schauplätze waren die Hofanlage der Familie Hopp und die angrenzende Biogasanlage der Familien Hopp und Höpner in Vadersdorf.

Neben den Ortswehren Vadersdorf-Gammendorf, Bisdorf-Hinrichsdorf, Süderort und Landkirchen beteiligte sich auch die Führungsgruppe Fehmarn an der Herbstabschlussübung. Die fünfköpfige Führungsgruppe selbst unterstütze dabei die Einsatzleitung, welche dieses Jahr von der Ortswehr Vadersdorf-Gammendorf unter der Leitung von Ortswehrführer Reimer Wilder gestellt wurde.

Auch das Übungsszenario wurde von der gastgebenden Feuerwehr Vadersdorf-Gammendorf akribisch ausgearbeitet. Das Besondere war in diesem Zusammenhang, dass dieses Mal nicht eine Gesamteinsatzlage vorgegeben wurde, sondern spezielle Einzelaufgaben gestellt wurden, welche das breite Spektrum der Feuerwehr größtenteils abdeckt.



+ Lagebesprechung während des Einsatzes. Mittendrin die Atemschutzgeräteträger, die unter anderem drei Personen aus einer verrauchten Scheune bergen mussten. © Fehmarn24/Gamon So hieß es, insgesamt drei Personen aus einem verqualmten Schweinestall zu retten. Damit hatten die Atemschutzgeräteträger einen enormer kräftezehrenden Teil des Einsatz zu bewältigen. Andere Kräfte suchten nach eventuell gelagerten gefährlichen Stoffen und mussten diese im Sinne der Gefahrenabwehr sichern. Weiterhin galt es, nach vermissten Personen in der nahen Biogasanlage zu suchen und sie zu retten.



Dann erfolgten neue Einsatzlagen: Eine Person war unter einem schweren landwirtschaftlichen Gerät eingeklemmt und musste befreit werden. Da musste es schnell gehen, genau wie im nächsten Szenario: Ein Kind war unter einen großen Berg von Baumstämmen geraten und hatte sich ebenfalls eingeklemmt.



Für die Rettung der Personen standen im Übungsgeschehen insgesamt sechs Puppen, sogenannte „Dummys“ zur Verfügung. Die erste Freiwillige Feuerwehr rückte nach der Alarmierung am vergangenen Sonnabend um 14.53 Uhr an. Übungsschluss war rund 70 Minuten später.



Eine ausgiebige Nachbesprechung der Herbstabschlussübung fand im Feuerwehrgerätehaus in Vadersdorf statt, doch noch auf dem Hof der Familie Hopp gab es vor der angetretenen Abteilung der beteiligten Kameraden eine erste Manöverkritik, die sehr positiv ausfiel. „Es hat alles hervorragend geklappt. Das, was ich gesehen habe, war super“, so die lobenden Worte vom Gemeindewehrführer Volker Delfskamp.



Der 2. stellvertretende Bürgermeister Heinz Jürgen Fendt (SPD): „Ich bin ganz begeistert, wie die einzelnen Szenarien bewältigt wurden. Keiner von euch hat frieren müssen, denn ihr alle hattet vieles im Einsatz zu bewerkstelligen. Dazu hat das Zusammenspiel der beteiligten Kräfte sehr gut geklappt. Ich weiß, dass wir uns auf Fehmarn auf die Feuerwehren verlassen können und die getätigten Investitionen gut angelegt sind“, so Heinz Jürgen Fendt weiter.



Wie der Gemeindewehrführer Volker Delfskamp dem FT mitteilte, musste dieses Jahr die gemeinsame Herbstabschlussübung der drei Jugendwehren der Insel Fehmarn aufgrund von Terminüberschneidungen ausfallen.