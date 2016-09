Fehmarns Behindertensportler Thomas Rau zieht nach den Paralympics Bilanz – Mario Götze teilt Video

+ © Fehmarn24/Lars Braesch Nach den Paralympics möchte Tischtennisspieler Thomas Rau erst einmal pausieren. Einen Fahrplan für 2017 hat der Fehmaraner noch nicht. Das nächste große Ziel sind die Paralympics in Tokio in vier Jahren. © Fehmarn24/Lars Braesch

FEHMARN - Von Lars Braesch „Einmal musste ich ins Maracanã“, schwärmt Fehmarns Behindertensportler Thomas Rau nach seiner Rückkehr von den Paralympics. Die Heimatzeitung hat sich mit dem 32-jährigen Tischtennisspieler für eine persönliche Bilanz über die paralympischen Spiele auf Fehmarn getroffen. Zuvor rief der Schreibtisch in der Vollstreckungsstelle des Hauptzollamtes in Kiel. Für Thomas Rau war es nach London 2012 die zweite Paralympic-Teilnahme.

+ Im Maracanã-Stadion erlebte Fehmarns Behindertensportler Thomas Rau die Schlussfeier der Paralympics. © Fehmarn24/Thomas Rau Im Maracanã-Stadion erlebte der Fehmaraner die Abschlussfeier. „Ich musste einfach an den Ort, wo Deutschland dank Mario Götze zum vierten Mal Fußballweltmeister geworden ist, wenn er schon mein Video teilt“, so Rau. Nationalspieler Götze hat im sozialen Netzwerk Facebook ein Video mit den Worten: „Meine zwei Sportler des Jahres“ geteilt. Das 55-Sekunden-Video zeigt Rau in der Vorrundenpartie gegen den armlosen Ägypter Ibrahim Hamadtou, der mit dem Mund spielt (wir berichteten). Fast neun Millionen Aufrufe verzeichnete das Video bislang.

Aufgrund eines grippalen Infektes verpasste der Tischtennis-Nationalspieler die Eröffnungsfeier und einen Teamausflug an den weltberühmten Strand Copacabana.Rau vermutet, dass er sich den Infekt auf der langen Anreise eingefangen hat. „Durch die Verabschiedung durch den Bundespräsidenten mussten wir bereits am frühen Nachmittag in Frankfurt sein, sieben Stunden später sind wir erst geflogen“, blickte Rau zurück. Nach elf Stunden Flug setzte die Maschine in Rio de Janeiro um 5 Uhr Ortszeit auf. Danach erfolgte um 5.30 Uhr der Transfer ins paralympische Dorf. „Die Busse waren total überfüllt, die Brasilianer waren alle auf dem Weg zur Arbeit“, schilderte Rau seinen ersten Eindruck von Rio. Die Südamerikaner würden für einen Hungerlohn zur Arbeit fahren. Die Olympioniken berichteten von einigen Problemen im Vorfeld der Paralympics. Das fand der Insulaner übertrieben. „Die Probleme in Rio waren eher kleinerer Natur. So war zum Beispiel nach 15 Minuten die Dusche kalt. Man musste die Dusche einmal ausmachen und wieder an. Schon war das Problem behoben“, berichtet Rau. Oder dass Wertsachen geklaut wurden. „Ich habe am ersten Tag meinen Laptop in meiner Reisetasche weggeschlossen. Am zweiten Tag hatte ich mein Handy offensichtlich im Zimmer vergessen. Es ist nichts weggekommen und ich habe seitdem nichts mehr weggeschlossen“, so Rau. Trotz der hohen Armut seien die „Cariocas“ sehr freundlich gewesen.



„Nicht nur die Volunteers, weil sie es mussten. Auch die Einheimischen halfen weiter, wenn man nach dem Weg gefragt hatte“, erzählte Rau weiter. Im Ap­par­te­ment habe es zwar eine Klimaanlage gegeben, jedoch fehlte die Fernbedienung, um sie zu regulieren.



Die Wettkampfstätte, das sogenannte Riocentro 3 im Konferenz- und Messezentrum von Rio, sei gut zu erreichen gewesen. „Wir sind die Strecke vorher mal abgefahren. Einmal bin ich auch zu Fuß zur Halle gegangen. Rund 20 Minuten habe ich gebraucht“, schilderte Rau. Vom Innenaufbau her sei das Riocentro 3 wie das Exhibition Centre London (ExCeL). Im Riocentro 3 erlebte Rau seinen persönlichen Paralympic-Moment. „Immer wenn ein Brasilianer gespielt hat, sind die Zuschauer in der Halle explodiert“, bilanzierte Rau. In der Viertelfinal-Partie gegen den Koreaner Hong-Kyu Park verletzte sich der Deutsche während des Einschlagens. Am Ende des zweiten Satzes verletzte sich Rau am Oberschenkel. Nach der Behandlungspause feierten die Zuschauer jeden Punktgewinn des Fehmaraners. „Zwei Tische weiter hat ein Brasilianer gespielt. Ich dachte zuerst, die Aufmerksamkeit galt dem Lokalmatador. Erst später habe ich gemerkt, dass die Halle mich meinte“, blickte Rau auf diesen emotionalen Moment zurück. Mit Standing Ovations wurde der Nationalspieler nach der 0:3-Niederlage verabschiedet. Mit einem freundlichen Wink ins Publikum bedankte sich der Fehmaraner für die Unterstützung. Da sei es dann noch einmal richtig laut geworden. „Hättest du die Partie noch gewonnen, ich glaube die Zuschauer hätten das Riocentro 3 abgerissen“, spendete Raus Trainer Michele Comparato Trost. Einige Fotos mit Fans wurden noch geschossen. „Die Brasilianer haben schon gut Stimmung gemacht“, zollte der 32-jährige Tischtennisspieler den Einheimischen Respekt.



+ Ein Blick auf das paralympische Dorf © Fehmarn24/Thomas Rau Im Deutschen Haus feierte die paraylmpische Tischtennis-Nationalmannschaft ihre vier Silbermedaillen von Stephanie Grebe, Valentin Baus, Thomas Schmidberger und Thomas Brüchle/Schmidberger. „Das Deutsche Haus war cool. Es gab sogar einen Pool, in den einige Medaillengewinner freiwillig hineingesprungen sind“, meinte Thomas Rau. Im sogenannten Sieger-Flieger ging es zurück nach Deutschland. „Ein normaler Flug, nur, dass einige Goldmedaillengewinner vorne sitzen durften“, kommentierte Rau den Rückflug. Nach Rio möchte Thomas Rau erst einmal pausieren, bevor er für die TTSG Insel Fehmarn in der Punktrunde im 2. Bezirk aufschlägt. Im Dezember fahren die vier Medaillengewinner von Rio nach Las Vegas. Für das Turnier erhielt der Fehmaraner keine Zustimmung seitens des Bundestrainers Volker Ziegler. Die Reisekosten zu den Weltcupturnieren zahlen die Nationalspieler aus eigener Tasche. Thomas Rau wird dabei seit Jahren von der Reimer-und-Magdalene-Jens-Stiftung unterstützt. Nach Rio wolle die Stiftung Thomas Rau weiter unterstützen. Dies teilte Stiftungsratvorsitzender Reimer Jens dem Nationalspieler in einem Telefonat mit. Einen Fahrplan für 2017 gibt es noch nicht.



Das nächste große Ziel sind die Paralympics 2020 in Tokio. „Das ist in vier Jahren, da kann ich noch nicht viel zu sagen. Ich werde versuchen mich zu qualifizieren“, so Rau abschließend.