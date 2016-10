Fehmaranerin legt den Verkehr lahm

Geisterfahrerin auf der A1

FEHMARN n Eine 74-jährige Fehmaranerin hielt am Donnerstagabend die Polizei rund um Lübeck in Atem. Sie war mit ihrem Pkw von Travemünde auf der autobahnähnlich ausgebauten B75 in Richtung Lübeck als Geisterfahrerin unterwegs und konnte erst auf der A1 in Höhe Reinfeld gestoppt werden.

Gegen 20.40 Uhr hatte ein Zeuge der Polizei über Notruf einen in Höhe der Abfahrt Skandinavien-Kai auf der falschen Richtungsfahrbahn fahrenden grau-silbernen Mercedes gemeldet. Nach Mitteilung der Polizei fuhr der Mercedes im weiteren Verlauf weiter die A226 entlang und dann auf die A1. Auf der A226, in Höhe der Anschlussstelle Dänischburg, hatte nach Zeugenaussagen mindestens ein Autofahrer dem Mercedes ausweichen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Währenddessen hatte die Polizei die A1 an der Anschlussstelle Reinfeld in Richtung Norden vollständig für den Verkehr gesperrt, um weitere Gefährdungen und die Weiterfahrt der Geisterfahrerin zu verhindern. Ein erster Versuch, den Mercedes durch Haltezeichen mit der Kelle zum Anhalten zu bewegen, misslang. Die Geschwindigkeit des Fahrzeugs sei zwar verringert, doch die Aufforderung zum Halten ignoriert worden, so die Polizei.



Deshalb wurde durch die Beamten der Polizei in Höhe Reinfeld vorsorglich eine sogenannte Nagelgurtsperre gelegt, um das Fahrzeug zu stoppen. Diese kam dann aber nicht zum Einsatz, da das Fahrzeug unmittelbar vor der Sperre selbstständig anhielt.



In einer ersten Befragung habe die 74-jährige Frau von der Insel Fehmarn angegeben, froh gewesen zu sein, endlich anhalten zu können. Sie hätte wohl bemerkt, falsch gefahren zu sein, jedoch nicht gewusst, was sie dann hätte machen sollen, berichtet ein Polizeisprecher.



Gegen die 74-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ferner wird geprüft, ob die Fehmaranerin möglicherweise nicht mehr zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet ist. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei ist durch die Geisterfahrt kein weiterer Verkehrsteilnehmer zu Schaden gekommen.



Die Polizei sucht aber nach Zeugen, die durch das Falschfahren der 74-Jährigen konkret gefährdet wurden, insbesondere den Pkw-Fahrer, der in Höhe Dänischburg dem Mercedes ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Zeugen und mögliche Geschädigte setzen sich mit dem Autobahnrevier der Polizei in Bad Oldesloe (04503/17060) in Verbindung.