Ice Age auf Fehmarn: Galileo ersteigert Mammutskelett

Eiszeit-Sammlung in der Wissenswelt erhält Objekt von herausragender Bedeutung

Das Skelett eines riesigen Wollhaarmammuts wird in Kürze im Museum Galileo Wissenswelt die Sammlung „Eiszeit" bereichern.

FEHMARN -hö- Die Macher des Museums Galileo Wissenswelt haben jetzt für einen Paukenschlag gesorgt. Sie ersteigerten für die Sammlung „Eiszeit“ ein nahezu vollständig fossiles Skelett eines Wollhaarmammuts aus der Nordsee. „Das passt wie die Faust aufs Auge für unsere Sammlung, ein Prachtstück“, schwärmt der wissenschaftliche Leiter der Galileo Wissenswelt, Dr. Christian Nyhuis – Ice Age auf Fehmarn.

„Da mussten wir einfach zuschlagen“, so Nyhuis, als das internationale Online-Auktionshaus Catawiki in den Niederlanden das in Privatbesitz befindliche 3,2 Meter hohe und 5,5 Meter lange Skelett anbot. „Da die Knochen über Tausende von Jahren in Salzwasser lagen, sind sie voll mit Salzkristallen. Die verschiedenen Teile dieses Skeletts wurden in Süßwasser entsalzt, langsam getrocknet und mit einer Schutzschicht versehen, um sie zu konservieren“, berichtet Nyhuis.

Ein solches Mammutskelett zählt um die 270 Knochen. Und bei diesem Exemplar ist nahezu jeder Knochen original. Nicht einmal zehn Prozent des Skeletts seien laut Nyhuis durch Kunststoff ersetzt worden. Das Bergen, die Restaurierung und das Zusammensetzen des Skeletts hätten um die zehn Jahre in Anspruch genommen.



Knochen sind 30000 bis 50000 Jahre alt

In der Geschichte der Erde existierten verschiedene Arten von Mammuts. Das Wollhaarmammut ist eines der am meist bekannten und lebte ungefähr vor 600000 Jahren während des Pleistozän. Aufgrund der globalen Erderwärmung nahm seine Verbreitung jedoch vor ungefähr 140000 Jahren ab. Vor nur 4000 Jahren starb das letzte Mammut in Nordsibirien. „Die Knochen dieses Skeletts sind um die 30000 bis 50000 Jahre alt“, so Nyhuis zum Fehmarn-Mammut.

Das Wollhaarmammut sei an kalte Klimazonen angepasst gewesen. Dies zeige sich dadurch, dass es kleinere Ohren besessen habe, welche weniger schnell einfrieren konnten, zudem an dem dicken Fell, welches manchmal bis zum Boden reichte.



Ersteigerte Mammut wurde 35 Jahre alt

Untersuchungen hätten gezeigt, dass das ersteigerte Mammut ungefähr 35 Jahre alt wurde. Dies sei bedeutend jünger als das Alter von Elefanten heutzutage. Sie könnten problemlos 50 Jahre und älter werden, berichtet der wissenschaftliche Leiter der Galileo Wissenswelt.

Zum Fundort des neuen Highlights der Ausstellung sagt Dr. Nyhuis: „Die heutige Nordsee war zurzeit der letzten Eiszeit eine Fläche über dem Meeresspiegel. Da viel Wasser in großen Eiskappen gespeichert war, lag der Meeresspiegel 150 Meter niedriger als heutzutage. Das Meer zwischen den Niederlanden und England stellte im Pleistozän den Lebensraum für Mammuts, Hirsche, Nashörner, Löwen, Rentiere und Pferde dar. Dieser Teil wurde Mammutsteppe genannt. Als das Eis zu schmelzen begann, wurden ihre Knochen auf dem Boden begraben. Aus diesem Grund wird die Nordsee auch der größte Mammut-Friedhof der Welt genannt.“ Bei welchem Gebot das Museum für das Mammutskelett den Zuschlag erhalten hat, will Nyhuis nicht sagen, doch der Wert der fossilen Überreste des Mammuts wurde im Vorwege auf mindestens 200000 Euro geschätzt.



Das Skelett wird nun von Fachleuten abgebaut, nach Fehmarn transportiert und hier wieder aufgebaut. In einigen wenigen Wochen, auf jeden Fall noch in diesem Jahr, soll es dann in der Wissenswelt bewundert werden können.



Dr. Christian Nyhuis hofft aber, für das Museum Galileo Wissenswelt mittelfristig noch weitere „Topstücke“ erwerben zu können, denn eine Sammlung „ist nie ganz komplett“.