Fehmarns Sorgen auf dem Abstellgleis

Wirtschaftsrat der CDU zu Gast in Burg – Kahlcke: „Auf Fehmarn fehlt absolut ein positives Bekenntnis“

+ © Fehmarn24/Höppner Karsten Kahlcke (3.v.r.) machte sich eifrig Notizen zu den Forderungen und Anliegen aus der Region, die Oliver Behncke, Werner Ehlers, Jörg Weber, Jürgen Zuch sowie Elisabeth Rehnen (v.l.n.r.) vorbrachten © Fehmarn24/Höppner

FEHMARN -hö- Die Feste Fehmarnbeltquerung (FFBQ) kommt. Felsenfest davon überzeugt ist der Landesverband des Wirtschaftsrates der CDU, ein Berufsverband unionsnaher Unternehmen, vor allem die des Mittelstands. Im Gespräch mit Vertretern der Stadt Fehmarn ging es darum, Wünsche entgegenzunehmen und Ideen einzusammeln, wie die zweifelsfrei in der Region entstehenden Lasten der Fehmarnbeltquerung kompensiert werden können.

Die unter Vorsitz von Karsten Kahlcke, Sprecher der Sektion Plön/Ostholstein, im Senator-Thomsen-Haus geführte Arbeitssitzung des Wirtschaftsrates zeigte zwar, dass die Wirtschaft Verständnis aufbringt für die Sorgen und Nöte der durch den Bau der FFBQ direkt Betroffenen, das Mitgefühl aber auch Grenzen hat.

„Auf Fehmarn fehlt absolut ein positives Bekenntnis“, machte Kahlcke schon in seinen Eingangsworten deutlich, dass es darum gehe, nach vorne zu schauen und die Chancen der FFBQ rechtzeitig zu nutzen.



Weber: Gibt Beschluss der Stadtvertretung

Doch so einfach ist es nicht. Bürgermeister Jörg Weber (SPD) machte deutlich, dass es einen gültigen Beschluss der Stadtvertretung gibt vom 29. September 2005, nach dem die Stadt Fehmarn den Bau der Festen Fehmarnbeltquerung ablehnt. „Ich wage zu bezweifeln, dass der Beschluss der Stadtvertretung aufgehoben wird“, deutete auch der stellvertretende Bürgermeister Werner Ehlers (CDU) an, dass sich an der Grundhaltung der Fraktionen in elf Jahren nichts Gravierendes verändert hat.

Und wie kommt‘s? Die Begründung ist so simpel wie nachvollziehbar: Die Region fühlt sich mit ihren Sorgen und Nöten nicht wahrgenommen. Deshalb klage Großenbrode, wie Fehmarn übrigens auch, gegen den Ausbau der B207, sagte Jürgen Zuch, beim Amt Oldenburg-Land zuständig für das Projekt der FFBQ. Unter anderem fordere man eine abgestimmte Planung von Schiene und Straßenbau. „Die hat nicht stattgefunden“, weil beide auf „einem hohen Ross“ sitzen würden. So könne es aus seiner Sicht beispielsweise nicht sein, dass aufgrund der Existenz eines FFH-Gebietes der Ausbau der B207 im Bereich Großenbrode nur als Sommerbaustelle durchgeführt werde. Und das ausgerechnet in der „Hauptrastzeit der Touristen“, spielte Zuch mit diesem Wortspiel auf die im FFH-Gebiet im Winter rastenden und zu schützenden Wasservögel an.



Ähnlich verhält es sich mit dem ab 2020 für vier bis fünf Jahre geplanten Schienenersatzverkehr zwischen Haffkrug und Puttgarden (wir berichteten). „Das muss man erst aus der Presse erfahren“, regte sich Fehmarns Bürgermeister Jörg Weber auf. Die Deutsche Bahn hätte bislang immer etwas von einem Jahr gesagt, so Weber, der sich eine bessere Kommunikation zwischen den Vorhabenträgern und den direkt Betroffenen wünschen würde.



Koordinator gesucht für das Projekt

Es muss eine Projektleitung geben, die mit uns kommuniziert“, wandte sich Bauamtsleiter Marcel Quattek direkt an den Wirtschaftsrat, dass dieser seinen Einfluss geltend machen möge. Als ein gelungenes Beispiel führte Landesgeschäftsführer Dr. Bertram Zitscher den für den Ausbau der A7 eingesetzten Koordinator an. Die Frage sei also, so Karsten Kahlcke: „Wie kann man den Dialog verbessern?“ Wohl kein einfaches Unterfangen, wenn Stadtwerkeleiter und Kreistagsabgeordneter Rainer Loosen (CDU) für Fehmarn festgestellt hat: „Es ist nicht mehr Frustration, es ist eine Stufe weiter – Resignation.“

Um aus dieser Negativspirale herauszukommen, wäre es aus Sicht der Verwaltung und Kommunalpolitik erforderlich, einerseits in Gesprächen als gleichberechtigter Partner wahrgenommen zu werden, andererseits aber auch mit zusätzlichen Finanzmitteln versorgt zu werden, um die über Jahre drohenden infrastrukturellen Einschränkungen kompensieren zu können.



Wir brauchen mehr Marketingmittel in der Bauphase“, forderte auch Tourismusdirektor Oliver Behncke, der noch gar nicht daran denken mag, dass die Gäste vier Jahre lang nicht mit der Bahn nach Fehmarn anreisen können. Drei bis fünf Prozent der Gäste würden mit der Bahn kommen, berichtete Behncke, der auf ein fünf Jahre altes Tourismusgutachten verwies, das von einem zehnprozentigen Gästerückgang während der Bauphase ausgeht. Und Fehmarns Mitbewerber wie Rügen oder Sylt hätten parallel dazu uneingeschränkte Direktverbindungen mit der Bahn aus Nordrhein-Westfalen, dem Hauptquellgebiet der Touristen.



Um vielleicht auch mal für positive Stimmen und Stimmung zu sorgen, bräuchte es auf Fehmarn einfach Leuchtturmprojekte, beispielsweise die Verwirklichung des Ausstellungszentrums in Marienleuchte, meinte Andreas Hansen (FWV). Und Oliver Behncke ergänzte, dass Fehmarn, auf halber Strecke zwischen Hamburg und Kopenhagen liegend, sich als ein Zentrum für Kongresse anböte und sich Einrichtungen der Meeresforschung ansiedeln könnten.



„Es fehlt einfach an einem positiven Zukunftsbild für Fehmarn und die Region“, bemängelte Klaus Treimer, Vorstandssprecher der VR Bank Ostholstein Nord – Plön. Vor allem für die schwierige Phase der Bauzeit müsse man sich rüsten. Diesbezüglich warnte er eindringlich „vor einer Fortsetzung der Negativdiskussion“. Sollte diese die nächsten drei Jahre anhalten, würden seiner Auffassung nach noch mehr Gäste wegbleiben, als die im Gutachten prognostizierten zehn Prozent. Dr. Bertram Zitscher versicherte zum Abschluss der Arbeitssitzung, dass der Wirtschaftsrat weiterhin den positiven Dialog führen und die Interessen der Region an die Politik herantragen werde. „Im nächsten Jahr sind Landtags- und Bundestagswahlen“, empfahl er indirekt aber auch den Vertretern der Stadt Fehmarn den direkten Kontakt mit den Politikern zu suchen, die schließlich gewählt werden wollten.