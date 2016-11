Fehmarns Sportler des Jahres gesucht

21. Heiko-Witt-Sportgala findet am 21. Januar 2017 statt – Zwei Stunden Programm in der Großsporthalle

+ © Fehmarn24/FT-Archiv Fester Bestandteil der alljährlich stattfindenden Heiko-Witt-Sportgala sind die Showelemente, die den Besuch der Veranstaltung zu einem Erlebnis werden lassen. © Fehmarn24/FT-Archiv

FEHMARN -lb- Die FT-Redaktion sucht für die 21. Heiko-Witt-Sportgala am 21. Januar (Sonnabend) Mitwirkende, die im Rahmen der Gala etwas aufführen möchten. Die Heimatzeitung will wieder eine bunte und fröhliche Show auf die Beine stellen, um die Ehrung der fehmarnschen Sportler des Jahres gebührend zu umrahmen und mit einem zweistündigen Programm für abwechslungsreiche Unterhaltung zu sorgen.

Attraktives Rahmenprogramm

Die Planungen für die 21. Auflage der Gala laufen auf Hochtouren. Jedes Jahr sorgen neben auswärtigen Acts auch Sport-, Turn- und Tanzgruppen von der Insel für ein attraktives Rahmenprogramm. Eine Tradition, die 2017 selbstredend fortgeführt werden soll.

Gruppen, die bei der Veranstaltung am 21. Januar (Sonnabend) von 15 bis 17 Uhr in der Burger Großsporthalle dabei sein und etwas vorführen möchten, melden sich bitte beim Fehmarnschen Tageblatt, Gertrudenthaler Straße 3, 23769 Fehmarn, unter 04371/867518 oder per E-Mail: redaktion@fehmarnsches-tageblatt.de. Vielleicht haben sich im Laufe des Jahres ja sogar neue Gruppen gebildet, die zeigen möchten, was sie können?

Nicht nur Mitwirkende werden gesucht, die FT-Redaktion bittet auch um Vorschläge für die Wahl der „Sportler des Jahres“ auf Fehmarn. Die drei Kategorien sind bekanntlich Erwachsene, Jugendliche und Mannschaften. Voraussetzung für eine Nominierung ist der Gewinn einer Meisterschaft auf Kreisebene oder eine vordere Platzierung auf Landes-, Bundes- oder internationaler Ebene. Einsendeschluss ist der 23. Dezember (Freitag) – Vorschläge gerne mit Fotos, sofern beim Fehmarnschen Tageblatt keine vorliegen sollten.

Des Weiteren wird bekanntlich auf der Heiko-Witt-Sportgala der Jürgen-Dopatka-Ehrenpreis vergeben. Vereine können schon jetzt Personen nominieren, die sich um den Sport auf Fehmarn besonders verdient gemacht oder sich außerordentlich fair verhalten haben.

Vorschläge bis zum 23. Dezember

Auch hier können Vereine dem FT ihre Vorschläge bis zum 23. Dezember unterbreiten. Während beim Jürgen-Dopatka-Ehrenpreis die Jury die Auswahl trifft, entscheiden die FT-Leser bei der Sportlerwahl mit. Das Votum der FT-Leser fließt wie gewohnt zu 50 Prozent in die Wertung mit ein.