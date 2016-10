Großeinsatz in Burgstaaken

Container mit Reifen in Brand – Bootshalle und Segeljacht beschädigt – 61 Feuerwehrleute im Einsatz

+ © Fehmarn24/privat Ohne Atemschutzgeräteträger ging bei dem gestrigen Einsatz in den frühen Morgenstunden gar nichts. © Fehmarn24/privat

FEHMARN -loj/hö- Großeinsatz der Feuerwehren im Hafen Burgstaaken. Am Sonntagmorgen um 4.31 Uhr ging bei der Freiwilligen Feuerwehr Burg die Meldung ein, dass ein mit Reifen gefüllter Container brennt. Beim Eintreffen am Einsatzort nahe der Kartbahn und des „Dunkelexperiments“ stellte sich heraus, dass das Feuer im Außenbereich zwischen einer Bootslagerhalle und zwei übereinandergestapelten Reifencontainern ausgebrochen war.

Wie Gemeindewehrführer Volker Delfskamp, der als Einsatzleiter vor Ort war, mitteilte, mussten Kräfte aus Meeschendorf und Landkirchen nachalarmiert werden. Wegen starker Hitze und Rauchentwicklung wurde um 5.21 Uhr zusätzlich die Atemschutzschleife Mitte alarmiert, da ohne Atemschutzgeräte niemand in die Bootshalle hinein durfte. Die Kameraden benötigten mehrere Schlauchbrücken, um die Wasserversorgung sicherstellen zu können. In der Zwischenzeit hatte das Feuer auch eine Jacht beschädigt, über die Ausmaße konnte Volker Delfskamp jedoch am Sonntag keine Angaben machen. In Mitleidenschaft gezogen wurde auch die Halle.

Als der Brand gelöscht war, öffneten die Einsatzkräfte den unteren Container und begannen damit, diesen leer zu räumen. Da war Handarbeit gefordert. Der obere Container musste mithilfe eines herbeigerufenen Krans eines fehmarnschen Unternehmens heruntergehoben werden. Bei den Reifen handelte es sich um Lagerbestände für die Kartbahn.



Insgesamt waren 61 Feuerwehrmänner und -frauen im Einsatz, darunter 24 Atemschutzgeräteträger. Eine Kameradin verletzte sich während des Einsatzes am Rücken und musste vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden. Nach Angaben von Volker Delfskamp entpuppte sich die Verletzung als weniger schlimm. Die Kriminalpolizei wurde zur Ermittlung der Brandursache verständigt.



Gegen 6 Uhr weiterer Einsatz

Noch während des Einsatzes wurde gegen 6 Uhr ein weiteres Feuer gemeldet, dieses Mal im Birkenweg in Burg. Da die Burger Feuerwehr noch beim Einsatz in Burgstaaken gebunden war, musste die Freiwillige Feuerwehr Bannesdorf ausrückten. Die Einsatzkräfte fanden jedoch kein Feuer vor, nur eine stark verqualmte Wohnung. Die dort wohnhafte Person hatte Essen auf dem Herd vergessen. Sie musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung und konnten kurz darauf abrücken.

Zu diesem Zeitpunkt hielt der Einsatz der Burger Wehr in Burgstaaken noch an. Erst gegen 10 Uhr konnten die letzten Kräfte abrücken, teilte der Gemeindewehrführer mit.