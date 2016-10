Es hakt gewaltig bei Windkraftplanung

Verabschiedung der Regionalpläne nicht vor Mitte 2018

FEHMARN - hö - Die Erlangung von Planungssicherheit für den Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein ist ein zähes und viel Zeit in Anspruch nehmendes Geschäft. Die neuen Regionalpläne, die ursprünglich im Sommer 2017 in Kraft treten sollten, dürften nicht vor Mitte 2018 verabschiedet werden. Das teilte ein Sprecher der Staatskanzlei dem FT auf Nachfrage mit.

Nachdem das Oberverwaltungsgericht Schleswig (OVG) im Januar 2015 die Teilfortschreibung der Regionalpläne für Windeignungsgebiete für unwirksam erklärte, ging es für die Landesregierung da-rum, wieder Planungssicherheit zu bekommen. Der Landtag beschloss daraufhin das Windenergieplanungssicherstellungsgesetz, das im Juni 2015 in Kraft trat und einen auf zwei Jahre begrenzten Teil-Baustopp für neue Windkraftanlagen beinhaltete. Da die neuen Regionalpläne im nächsten Jahr aber noch nicht vorliegen werden, müsste der Landtag über eine Verlängerung des Teil-Baustopps beschließen, um auf diese Weise einen möglichen Wildwuchs von Windkraftanlagen zu vermeiden.

Für Detlef Scheel, Geschäftsführer von Fehmarn-Energie und Fehmarn-Netz, kommt die Verzögerung nicht unbedingt überraschend. Entsprechende Andeutungen habe Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) bereits im September bei einem Gespräch mit Vertretern der Windenergiebranche gemacht. Für die Windmüller sei es einerseits unbefriedigend, andererseits gehe es aber auch um Planungs- und Rechtssicherheit, so Scheel. Und eine solch breit angelegte Beteiligung der Öffentlichkeit erfordere eben Zeit.



„Derzeit ermittelt die Landesplanung in Abstimmung mit den betroffenen Fachbehörden aus der Potenzialfläche die zukünftigen Vorranggebiete, die geeignet sein sollen, der Windenergienutzung in Schleswig-Holstein ausreichend Raum zu verschaffen und die energiepolitischen Ziele zu erreichen“, teilt die Landesplanung mit. Anfang Dezember legt das Kabinett fest, welche zwei Prozent der Landesfläche für Windenergienutzung zur Verfügung stehen sollen.



Anschließend beschließt die Landesregierung die Entwürfe der Regionalpläne, „die dann einer öffentlichen Anhörung unterzogen werden“, so ein Sprecher der Staatskanzlei, der in diesem Zusammenhang reichlich Arbeit auf die Landesplanung zukommen sieht. „Es ist anhand der Erfahrungen aus vergleichbaren Verfahren mit mehreren Tausend Stellungnahmen zu rechnen.“



Die im Anschluss anstehende Überarbeitung der Regionalpläne dürfte wiederum mehrere Wochen in Anspruch nehmen und nicht vor Mitte 2017 abgeschlossen sein. Damit nicht genug, denn an einer zweiten Anhörungsrunde scheint laut Staatskanzlei kein Weg vorbeizuführen: „Die Landesregierung geht davon aus, dass die erste Anhörungsrunde eine Reihe von neuen Erkenntnissen bringen wird und der zweite Entwurf demzufolge tatsächlich einer erneuten Anhörung unterzogen werden muss.“



Und Detlef Scheel will nicht ausschließen, dass es sogar eine dritte Erörterungsrunde geben könnte, sollten sich nach der zweiten Anhörungsrunde gravierende Änderungen gegenüber dem Vorentwurf der Regionalpläne ergeben. Dann wäre selbst das Jahr 2018 als Zielsetzung für die Verabschiedung der Regionalpläne in Gefahr.