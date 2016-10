Herbsthochwasser an der Ostsee

Fehmarn bleibt von Schäden verschont – Noch keine Angaben zu möglichen Sandverlusten an den Stränden

+ © fehmarn24/Gamon Die Wellen bahnen sich am Südstrand ihren Weg und laufen bis zum Mobiliar der Beachbar „360 Grad“ auf. © fehmarn24/Gamon

FEHMARN - hö - Der Spätsommer hatte es im September gut gemeint mit der Ostseeküste, umso stärker schlägt jetzt der Herbst in den ersten Oktobertagen zurück. Stürmischer Nordostwind hat das Wasser in die westliche Ostsee gedrückt und an den Küsten Mecklenburg-Vorpommerns und Schleswig-Holsteins für eine erste Sturmflut gesorgt, die um Fehmarn mit rund einem Meter über NN aber glimpflich verlaufen ist.

Größere Schäden gibt es nicht zu verzeichnen. Timo Jädke, Leiter des Inselbauhofes, vermeldete sogar keine besonderen Vorkommnisse. Sieht man einmal davon ab, dass die Gemeindestraße zwischen Westerbergen und Lemkenhafen Mittwochabend gegen 21 Uhr vorsorglich gesperrt worden war.

Und auch Wolfgang Jensen vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein konnte den Daumen heben. Bei einer gestern durchgeführten Kontrolle der Deichanlagen seien keine Schäden festgestellt worden. Selbst bei „den Sorgenkindern Wallnau und Presen“ sei alles im grünen Bereich gewesen, wobei es Probleme in Wallnau in erster Linie bei Nordwestlagen geben würde, so Jensen einschränkend.



Inwieweit es zu Sandverlusten an Fehmarns Stränden gekommen ist, konnte gestern noch nicht endgültig ermittelt werden. Denn die relativ hohen Wasserstände werden auch in den nächsten Tagen anhalten, da sich Richtung und Intensität des Windes nicht gravierend ändern sollen. Auf jeden Fall ist den letzten Strandkörben am Südstrand und der Beachbar „360 Grad“ das Wasser ziemlich nahe gekommen. Die Holzstege wurden überspült, ob dabei Schäden verursacht wurden, ist noch offen. Allerdings konnte Tourismusdirektor Oliver Behncke gestern Entwarnung geben, über Schäden sei ihm nichts bekannt. Im Jachthafen Burgtiefe kratzte die Ostsee gestern Vormittag ebenfalls an den Holzstegen, während im Fischereihafen Burgstaaken das Wasser noch rund 30 bis 40 Zentimeter Luft hatte, bevor es auf den Hafenvorplatz gelaufen wäre.