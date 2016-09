100 Jahre im Dienste der Schifffahrt

Flügger Leuchtturm feiert Geburtstag und erhält eine Informationsstele als Geschenk

+ © Fehmarn24/Lars Braesch Henning Dierken, Leiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Lübeck, Bürgermeister Jörg Weber, Sven Schade und Georg Welzel (der neue und alte Leiter des Stützpunktes Heiligenhafen) und Hannes Leichsering, langjähriger Pächter (v.li.) des Leuchtturms Flügge, waren bei der Enthüllung der Informationsstele zum 100. Geburtstag des Leuchtturms dabei. © Fehmarn24/Lars Braesch

FEHMARN - Von Lars Braesch Der Flügger Leuchtturm feierte gestern seinen 100. Geburtstag. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Lübeck hatte zu einem kleinen Festakt eingeladen.

Im Gepäck hatte WSA-Leiter Hennig Dierken eine neue Informationsstele, die er zusammen mit Bürgermeister Jörg Weber, dem neuen und alten Leiter des Stützpunktes Heiligenhafen, Sven Schade und Georg Welzel, sowie dem langjährigen Pächter des Leuchtturms, Hannes Leichsering, feierlich enthüllte. Auf der einen Seite der Stele gibt es Detailinformationen zum Flügger Leuchtturm, auf der anderen Seite informiert das WSA über 20 weitere Leuchttürme. Es ist bereits die dritte Stele im Bereich des WSA. Für die Stadt Fehmarn überreichte Bürgermeister Jörg Weber ein Gastgeschenk.

Auch der Pächter hatte Grund zur Freude. Aus dem WSA-Museum in Travemünde erhielt Hannes Leichsering eine alte Optik aus der 100-jährigen Geschichte des Leuchtturmes, der seit 2001 für die Öffentlichkeit zugänglich ist und auf dem seit Juni 2005 geheiratet werden kann. Die alte Optik soll nun im Eingangsbereich des Leuchtturmes ausgestellt werden. Bis zum Ende der Hochzeitssaison in der kommenden Woche wurden seit Juni 2005 327 Trauungen auf dem Flügger Leuchtturm durchgeführt. Dies teilte Fachbereichsleiter Allgemeine Verwaltung, Günter Schröder, am Rande des Festaktes mit. Pro Jahr besteigen rund 25000 Besucher den Turm.



Der 38 Meter hohe Leuchtturm wurde zwischen 1914 bis 1915 erbaut und ging 1916 in Betrieb. Mitte des 19. Jahrhunderts stand im Bereich des heutigen Leuchtturms ein Hagedorngehölz mit dem Namen „Flügger Holz“. Dieses diente den Seefahrern als Landmarke zur Umschiffung der Untiefen „Flügger Sand“ und „Breiter Barg“. Als die Baumgruppe eingegangen war, genehmigte das Preußische Ministerium für Handel und Verkehr den Bau eines Leuchtturms.



1872 war der erste Flügger Leuchtturm fertiggestellt und nahm seinen Betrieb auf. Es war ein weißer, achteckiger Backsteinturm mit einer Gesamthöhe von 16 Metern. In der Leuchtturmkuppel befand sich eine Gürtellinse mit einer Brennweite von 250 mm und einer Höhe vom 860 mm. In der Linse brannte eine Mehrdocht-Argand-Lampe, zuerst mit Rüböl (Rapsöl), später dann mit Petroleum.



Der jetzige Leuchtturm wurde vor 100 Jahren das erste Mal gezündet. Er ersetzte den alten Turm aus dem Jahre 1872. Der Turm ist ein massiver Backsteinbau, der in den ersten Jahren einen ockergelben Ölfarbanstrich trug. Wegen Schäden am Mauerwerk wurde der Turm in den Jahren 1976 bis 1977 mit roten und weißen Glasfaserzementplatten verkleidet. So erhielt er sein rot-weißes Erscheinungsbild.



2011 wurde eine erneute Sanierung des Leuchtturms notwendig. Die rot-weißen Platten wurden entfernt und das darunterliegende äußere Mauerwerk witterungsbeständig erneuert.



Im Laternengeschoss befindet sich eine Gürtellinse mit 400 Millimetern Brennweite und einer Höhe von 1189 Millimetern. Bis 1954 befand sich darin eine Auer-Glühlicht-Lampe, die zuerst mit Benzol und später mit Flüssiggas betrieben wurde. Dann wurde die Optik elektrifiziert. Anfangs leuchtete dort eine Glühfadenlampe, jetzt eine Halogenlampe mit 400 Watt. Der Leuchtturm Flügge dient der Schifffahrt als Orientierungsfeuer. Außerdem bezeichnet er als Oberfeuer, in Verbindung mit dem Unterfeuer Strukkamphuk, das enge Fahrwasser des östlichen Fehmarnsund. Das weiße Licht des Orientierungsfeuers hat eine Tragweite von 17 Seemeilen (rund 31 Kilometer), das des Oberfeuers eine Tragweite von 25 Seemeilen (rund 45 Kilometer). Das Feuer des Leuchtturms ist nur nachts in Betrieb, jeweils eine Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang. Der Leuchtturm wird von der Verkehrszentrale Travemünde fernüberwacht.



Als langjähriger Pächter ging auch Hannes Leichsering gestern nicht leer aus. Bürgermeister Weber und WSA-Leiter Henning Dierken überreichten ihm ein kleines Präsent zum 100. Geburtstag des Leuchtturms Flügge