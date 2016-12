„28 Jahre ist nichts passiert –und es hat Zoom gemacht“

FEHMARN -hö- Die eigentliche Abstimmung über den Kreishaushalt, der für das kommende Jahr einen geplanten Jahresüberschuss von 6,89 Millionen Euro ausweist, war eindeutig und unspektakulär (wir berichteten). Lediglich am kleinen Teilaspekt der Gleichstellung und der zukünftigen Ausgestaltung der Stelle der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten bissen sich die Fraktionen über eine Stunde lang fest.

Bereits in den zuständigen Fachausschüssen war das Thema zuvor äußerst kontrovers diskutiert worden. Im Kreistag setzte sich schließlich ein auf eine Neuausrichtung der Gleichstellungsarbeit abzielender Antrag von CDU und Grünen mit 32 gegen 25 Stimmen durch. Bis zum 1. April wird der Gleichstellungsbeauftragten Silke Meints Zeit eingeräumt, eine Art Aufgabenbeschreibung abzuliefern und eigene Handlungsziele abzustecken. Trifft das auf Zustimmung des Hauptausschusses, soll für die Gleichstellung ab dem zweiten Quartal eine ganze Stelle ausgewiesen werden, bis dahin wird es eine Zweidrittelstelle.

Die Stelle der Gleichstellungsbeauftragten stehe nicht infrage, auch nicht ihre Unabhängigkeit, so Grünenchefin Monika Obieray. „Es geht um die inhaltliche Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten.“

+ Burkhard Klinke © Fehmarn24/Höppner

„Der Antrag steht im Widerspruch zum neuen Gleichstellungsgesetz“, monierte SPD-Fraktionschef Burkhard Klinke. „Für drei Monate eine Zweidrittelstelle, danach eventuell eine volle Stelle, was für ein blödsinniger Antrag“, regte sich Widerstand bei Klinke, der in Aussicht stellte, in dieser Angelegenheit notfalls die Kommunalaufsicht anrufen zu wollen.