Leichter Dämpfer bei den Gästezahlen für August

2016 aber immer noch positiv – In Heiligenhafen schlagen Hotelneubauten durch

+ © fehmarn24/Gamon Im Juli waren die Strände gut besucht, im August hätte es besser sein können. © fehmarn24/Gamon

FEHMARN - hö - Stetig ging es in den letzten Jahren mit den Übernachtungszahlen bergauf. Doch jetzt hat es im August zum ersten Mal einen Rückgang gegeben, der nicht auf die jahreszeitbedingte Lage von Feiertagen (Ostern, Pfingsten) zurückzuführen ist. Landesweit registrierte das Statistikamt Nord beim Gästeaufkommen gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 4,2 Prozent, die Übernachtungen nahmen im Vergleich zum August 2015 um 2,0 Prozent ab.

Und auch auf Fehmarn verbrachten im August weniger Gäste ihren Urlaub als noch vor zwölf Monaten. Die Statistiker zählten bei den Ankünften einen Rückgang um 6,4 Prozent auf 29231. Bei den Übernachtungen lag das Minus mit 2,6 Prozent (208095) ebenfalls über dem Landesdurchschnitt. Da das Statistik-amt Nord in seiner Erhebung nur Beherbergungsbetriebe mit zehn und mehr Betten berücksichtigt, ist die Statistik ein wenig zu relativieren, doch die Tendenz dürfte eindeutig sein.

Mit einem großen Plus kann an der ostholsteinischen Ostseeküste nur Heiligenhafen aufwarten. Hier macht sich der große Zuwachs an Hotelbetten bemerkbar. So hat die Warderstadt bei den Ankünften ein Plus von 18,9 Prozent (8107) zu verzeichnen, bei den Übernachtungen gar einen Zuwachs um 21,5 Prozent (35501). Dabei steht die Eröffnung des Beach Motel Heiligenhafen erst noch bevor. Im Dezember soll es mit 115 Zimmern und Suiten sowie 62 Ferienwohnungen losgehen.



Auf das Jahr 2016 bezogen kamen in den ersten acht Monaten aber mehr Gäste als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Landesweit betrug der Zuwachs bei den Ankünften 3,1 Prozent, bei den Übernachtungen sind es 3,3 Prozent. Die Stadt Fehmarn liegt hier über dem Landesdurchschnitt. Registriert wurden 149173 Ankünfte, was einem Plus von 5,2 Prozent entspricht, sowie ein Zuwachs bei den Übernachtungen um 3,7 Prozent (833540). Auch hier besitzt Heiligenhafen zweistellige Wachstumsraten von mehr als 20 Prozent.



Fehmarns Tourismusdirektor Oliver Behncke hat für den August noch kein vollständiges Datenmaterial vorliegen, er meint aber auch, dass es aufgrund des durchwachsenen Wetters Rückgänge bei Tagesgästen und kurzfristigen Buchungen gegeben haben könnte. Andererseits verweist Oliver Behncke aber auch auf den spätsommerlichen September, bei dem das Pendel durchaus auch wieder in die andere Richtung ausschlagen dürfte.