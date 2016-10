Luftiges Spektakel unter wolkenverhangenem Himmel

Publikumsinteresse beim Drachenfestival hielt sich witterungsbedingt in Grenzen – Kleine Nachtflugshow

+ © fehmarn24/Gamon Das diesjährige Drachenfestival litt unter dem regnerischen Wetter. © fehmarn24/Gamon

FEHMARN - ga - Ja, die „Drachenbändiger“ mit ihren zum Teil an schweren Tauen verankerten überdimensionalen Himmelsgestalten hatten in den letzten Jahren viel mehr Glück bei den witterungsmäßigen Bedingungen am Südstrand. Dieses Jahr zeigte sich der Himmel an allen drei Festivaltagen bis auf kurze Ausnahmen wolkenverhangen.

Die Windverhältnisse waren am Freitag noch akzeptabel und damit die Flugbedingungen der Himmelsstürmer eher als gut einzustufen. Am Sonnabend schlief der Wind im Laufe des Tages allerdings gänzlich ein. Eingefleischte Drachenflieger müssen natürlich zur besten Flugzeit, und das ist nun einmal der Herbst, das ein und andere Mal mit schlechterer Witterung rechnen. Darauf stellt man sich einfach ein. Da wird eben ein Pullover mehr übergezogen und ein wärmender Schal zur wetterfesten und regenabweisende Kleidung umgebunden. Auch ein Heißgetränk darf natürlich nicht fehlen. Ärgerlicher ist es nur, wenn entweder ein heftiger Sturm aufkommt oder umgekehrt, sich kein Lüftchen bewegt, dann läuft einfach gar nichts. So konnten die Akteure ihre Lenkdrachen, Großdrachen und ihre überdimensionalen Fantasiefiguren ihrem interessierten Publikum zumindest am Freitag vorstellen. Es gab freies Fliegen, Lenkdrachenshows, Teamflug und Vorführung von Großdrachen.

Während besonders die Erwachsenen am ersten Festivaltag am Strandabschnitt nahe der Westmole das bunte Geschehen am Himmel über den Südstrand interessiert verfolgten, war für die Kinder ein großartiges Rahmenprogramm zusammengestellt worden. Es reichte von Animationsprogramm auf der Veranstaltungsbühne über kreatives Basteln, Kinderkarussell und vieles mehr. Dazu lockte eine Cateringmeile mit großer Auswahl von Speisen und Getränken. Und diejenigen, bei denen Interesse am Drachensteigen aufkam, konnten Drachen in allen Größen oder auch Windspiele für den Garten an mehreren Ständen erwerben.



Der Veranstalter, der Tourismus-Service Fehmarn (TSF), zeigte sich mit dem Verlauf der Veranstaltung und den erwarteten Publikumszahlen natürlich unzufrieden. Während am Freitag bei leicht durchwachsenem Wetter viele Besucher kamen, lief es am Sonnabend und am Sonntag aufgrund länger anhaltenden Regens eher schlecht als recht. Die Drachenflieger selbst hofften am Sonnabend bis zum letzten Moment, dass die angekündigte Nachtflugshow, ein Nachtfliegen mit angestrahlten und selbstleuchtenden Drachen, stattfinden konnte. Ein Drachenflieger zum FT: „Auch wenn wir nur wenig Wind haben, wollen wir es auf einen Versuch ankommen lassen. Wir haben nur ein Problem: da die Drachen viel Regen abbekommen haben, sind sie um vieles schwerer geworden, wir wissen noch nicht, ob es funktionieren wird.“ Die Nachtflugshow kam letztendlich in kleinerem Format daher. Einige Drachenlenker ließen ein paar kleinere beleuchtete Drachen in den Nachthimmel steigen. Als Trostpflaster wurde ein kleines Feuerwerk abgebrannt.



Auch gestern änderte sich kaum etwas. Nicht nur Fehmarn hatte an diesem Wochenende Pech mit seinem Drachenfestival: In Norddeutschland fanden zeitgleich mehrere derartige Veranstaltungen statt. Dort waren die Bedingungen ebenfalls schlecht.