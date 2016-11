Margit Maaß ausgezeichnet für herausragenden Einsatz

Innenminister Stefan Studt verleiht die Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel

KIEL/FEHMARN -hö- Innenminister Stefan Studt hat am Mittwoch in Kiel 34 Schleswig-Holsteiner für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement in der Kommunalpolitik mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ausgezeichnet. Zu den Geehrten gehört auch die Fehmaranerin Margit Maaß.

„Mein Respekt, mein Dank und meine große Anerkennung gelten ihnen, die sich mit hoher Fachkompetenz, großem Verantwortungsbewusstsein und unter Zurückstellung des Privatlebens seit vielen Jahren für Ihre Kommunen einsetzen“, sagte Studt auf der Festveranstaltung im Kieler Landeshaus.

Nach den Worten des Innenministers sei kommunale Selbstverwaltung gelebte Demokratie. Sie mache die aktuelle Teilhabe nicht nur gewählter Repräsentanten möglich, sondern stärke den notwendigen gesellschaftlichen Zusammenhalt und appelliere an die Kreativität der Menschen vor Ort. „Spätestens seit der Bewältigung der außergewöhnlichen Flüchtlingssituation im letzten Jahr ist jedem Bürger und jeder Bürgerin in Deutschland bewusst, dass wir diese ohne die Ehrenamtler nicht so hervorragend gemeistert hätten“, so Studt.



Erste Bürgervorsteherin der Stadt Fehmarn

Margit Maaß wurde nun für ihre mittlerweile 22-jährige kommunalpolitische Tätigkeit ausgezeichnet. Hervorzuheben in ihrem politischen Wirken sei insbesondere ihre zehnjährige Tätigkeit als Bürgervorsteherin, so Studt. So wurde Margit Maaß nach der Gemeindefusion zum 1. Januar 2003 zur ersten Bürgervorsteherin der Stadt Fehmarn gewählt. In der laufenden Legislaturperiode hat sie den Vorsitz im Hauptausschuss inne.

Margit Maaß habe es in all diesen Jahren ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verstanden, die Arbeit in der Stadtvertretung durch ihre ruhige, sachliche und kompetente Arbeitsweise maßgeblich mitzugestalten, so Studt.