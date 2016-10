Mehr als zwei Stunden Konzert

Bläserchor an Sankt Nikolai feierte 90. Geburtstag in gut besuchter Kirche mit tollem Musiknachmittag

+ © Fehmarn24/Reinhard Gamon Sein Jubiläumskonzert zum 90. Geburtstag spielte der Bläserchor gemeinsam mit der Kantorei und dem Gospelchor „fire & soul“ in der St.-Nikolai-Kirche © Fehmarn24/Reinhard Gamon

FEHMARN -ga- Den Geburtstag eines Klangkörpers kann man ohne Frage am besten mit einem feierlichen Konzert begehen. So lud der Bläserchor anlässlich seines 90-jährigen Bestehens am Sonnabend zu einem Jubiläumskonzert unter dem Motto „Nun danket alle Gott“ in die Burger St.- Nikolai-Kirche ein. Unterstützt wurde das feierliche Konzert in der gut besuchten Kirche von der Kantorei an Sankt Nikolai sowie dem Gospelchor „fire & soul“ und seiner choreigenen Band.

Beim Einzug des Bläserchors zu Beginn des Konzerts – auch die Jungbläser waren mit dabei – intonierten Kantorei und Publikum das Lied „Nun danket alle Gott“ von Johann Sebastian Bach. Anschließend richtete Margarethe Heydebreck vom Kirchengemeinderat Begrüßungsworte an die Konzertgäste und an die Jubilare. Sie nutzte ihre Worte dafür, den Bläsern und ihrer Leiterin Maren Wassermann zum Jubiläum zu gratulieren. „Wir sind unendlich glücklich, Sie bei uns zu haben. Viele Gottesdienste wären ohne Ihre musikalische Begleitung ganz undenkbar und wir danken Ihnen für Ihren langjährigen, treuen Einsatz für die Burger Kirchenmusik. Happy Birthday“, sagte Margarethe Heydebreck.

Gospels und Popsongs im Programm

Dankesworte im Namen des gesamten Bläserchores richtete Holger Wilder an Maren Wassermann und übergab ihr zusammen mit Brigitte Krüger ein Präsent.

Zu den Stücken, die beim Jubiläumskonzert präsentiert wurden, zählte auch ein Lied von Konstantin Wecker mit dem Titel „Courage“. Die Kantorei an Sankt Nikolai und der über zwanzig Instrumentalisten starke Bläserchor präsentierten gemeinsam einige Stücke. Auch der Gospelchor brachte sich zusammen mit seiner Band im Jubiläumskonzert mit ein. Zum Repertoire zählten „Lord I Lift Your Name On High“, „Holy Is The Lamb”, „Hold on the Rocks” und „Come Let Us Sing”.



Höhepunkte waren die Overtüre (Menuett 1 und Menuett 2) aus der „Feuerwerksmusik“ von Georg Friedrich Händel sowie die „Dresdener Fanfare“ von Traugott Fünfgeld.



Als Zugabe „Über den Wolken“

Die Konzertbesucher dankten den Interpreten mit lang anhaltendem Beifall, viele erhoben sich zudem begeistert von ihren Plätzen uns spendeten Standing Ovations. Als Zugabe spielte der Bläserchor das Stück „Über den Wolken“ von Reinhard Mey.